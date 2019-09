ACA LUKAS O SUKOBU SA BIVŠOM: Sonja mi je BUŠILA gume i PROGANJALA me! S njom sam završio, hoću da se razvedem i da se ŽENIM!

Folk pevač Aca Lukas je ovih dana u klinču sa nekoliko koleginica sa estrade s kojima je nekada bio u odličnim odnosima, a sada je otkrio da mu je bivša supruga Sonja Vuksanović navodno bušila gume na automobilu!

Naime, pevač je izjavio da ga je Brena razočarala onog trenutka kada je stala na stranu njegove bivše supruge Sonje, a sada tvrdi da Vuksanovićka ima fikcije u glavi jer i dalje tvrdi da je on do danas nije preboleo, a sve piše Skandal, a prenosi Srpski telegraf.

foto: Printscreen, Premijera

"Ne zanima me što Sonja misli da je nisam preboleo. Mene samo zanima moja ćerka Viktorija, koju imam s njom. Nemojte da me svađate sa ženom sa kojom imam dete! Ona ima fikcije u svojoj glavi jer misli da obilazim oko njene tj. moje kuće i da je špijuniram. Da hoću da je proganjam, poslao bih nekoga. Ili da hoću, kao ona, da bušim gume, poslao bih nekoga da to uradi! Ona je lično došla ispred moje zgrade da mi izbuši gume, i to svi znaju jer su je videli! Ona je progonitelj i ne znam zašto to radi. Bila je malo bolesna i ljuta. Nemam šta lepo da kažem za nju, ali neću da kažem ni ružno jer je ona majka mog deteta, a mene samo ono zanima. Hoću konačno da se razvedem od nje jer bih što pre možda i da se ženim", rekao je folker za magazin Skandal, a prenosi Srpski telegraf, i potom objasnio da ne želi sporazumno da se razvede od Sonje jer ona traži da joj plaća alimentaciju u visini od nekoliko hiljada evra, te ju je tužio.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

"Sonju sam tužio jer je htela sporazumno da se razvedemo! Ko bi hteo da se razvede tako što će da radi za svoju bivšu ženu?! Svakako treba da plaćam izdržavanje deteta, ali da li dete od osam godina, pored mog plaćanja za njeno školovanje, treba 5.000 evra mesečno? Čak i da nosi najskuplju garderobu, ne može sve da košta toliko, a nedajbože da jede toliko! Ne treba detetu toliko para, ali neko je želeo tu količinu novca. Ne želim da izdržavam nikoga, osim svog deteta", rekao je iskreno Lukas.

Folker se osvrnuo i na svađu sa Lepom Brenom zbog koje je danima u žiži javnosti, pa tvrdi da je na nju ljut zbog toga što se, po Acinoj priči, pretvarala da mu je drug, a s druge strane ga je pljuvala i pokrivala Sonju dok se sastajala sa Markom Jarićem.

"Pre nego što sam se zakačio sa Brenom, ona je bila na svakom snimanju na "Grandu". Otkad je izbio konflikt više nije dolazila. Možda je imala neki grip koji se zove "Aca Lukas"! Možda ja i nisam razlog, ali ne mogu više da je čekam da se sretnemo. Ljudi me stalno pitaju da li je razlog moje svađe s njom to što je upoznala Marka Jarića i Sonju. Nije to razlog jer se Sonja i Marko nisu upoznali kod Brene! Upoznali su se u Beogradu, a viđali su se u Majamiju. Brena je to znala, ali ne ljutim se na nju zbog toga. Nije Brena bila moja žena, nego Sonja! Brena je sama izabrala svoju stranu. Posle sam je kao drug zvao da je pitam da li dan u Majamiju traje 48 sati?! Nisam se naljutio, samo sam hteo da se našalim. Ne smatram Brenu krivcem za raspad mog braka, ali je bitno što je ona sedela sa mnom u kući, a onda je svašta rekla o meni. Nije morala sve to da kaže mojoj bivšoj ženi, mogla je nekoj komšinici! Što me zove na slavu ako sam ja klošar, kockar, govno i slično. Imam dokaze za sve što je rekla. Gledajte je u oči kad je to budete pitali", rekao je Lukas na pitanja od kada datira njegov konflikt sa pevačicom.

Sonja Vuksanović nije odgovorila na poruku kako bi pokomentarisala navode Ace Lukasa do tenutka objavljivanja teksta.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Exkluziv TV Prva

Kurir.rs/Skandal/S.Telegraf/Foto Damir Dervišagić

Kurir