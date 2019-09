DARO, POKVARILA TE KARLEUŠA! Bubamarini fanovi BRUTALNO optužili JK: Nikad nije nisko, seljački, pokvareno udarala kao sad kad se druži s Jelenom!

Hajka na Jelenu Karleušu na društvenim mrežama ne prestaje. Pevačicu su optužili da negativno utiče na Daru Bubamaru, koja otkako je obnovila prijateljstvo sa JK redovno ulazi u konflikte s kolegama.



- Dovoljno dugo pratim estradu i dobro znam da Dara nikad ovako nisko, seljački, pokvareno nije udarala. Ali dobro, sama će videti koliko je pogrešila kada se bude raskantala s Jelenom i kada joj novopridošli fanovi budu okrenuli leđa, a ja jedva čekam da se to desi. Vrlo uskoro - napisao je na Tviteru jedan Darin fan.

Razlog za to bilo je što je Bubamara nedavno na Instagramu objavila fotografiju Jasne Milenković Jami uz poruku:



- Ovo je čudovište koje me proziva.

foto: Printskrin/Instagram

Samo nekoliko meseci pre toga, kada je bila aktuelna afera na kojoj Dara puši dildo, Seka Aleksić je rekla da je to degutantno, a Dara je i tada imala poruku. Ona je postavila sliku svinje sa smeđom perikom koja jede kukuruz i napisala:



- Debela, dudlaj taj klip od kukuruza i ćuti.

Bubamarini fanovi misle da je za njeno ponašanje kriva Karleuša i da Dara želi da bude kao ona. U prilog tome idu i fotke na kojima Bubamara pozira isto kao JK, ima slične autfite kao ona, pa čak i istu frizuru.

foto: Printskrin/Instagram

Nakon ovog komentara na Tviteru, oglasili su se i drugi pevačicini fanovi, ali i oni koji je manje vole.



- Karleuši možda i pristaje da radi to sve. Nekako ne znam, oduvek je bila takva, ali Dari nikako. Sve ovo što radi je baš usiljeno i nimalo duhovito. Karleuša to radi i provocira na svoj način, ali Dara tako nisko to radi i kao zadnja seljančura - jedan je od komentara.

Kurir.rs/J.STUPARUŠIĆ Foto: Damir Dervišagić,Nemanja Nikolić

foto: AMG

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir