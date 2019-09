TEŠKO PODNEO RAZVOD OD 11 GODINA MLAĐE PROFESORKE: Pijan divljao na parkingu zbog KRAHA braka, a sad progovorio o drugom braku

Voditelja Slavka Beleslina godinama gledamo u informativnim emisijama, ali ne isključuje mogućnost da ga u budućem periodu gledamo i kao voditelja zabavne emisije, ali ne bilo koje.

"Nikad ne reci nikad, ali zavisi sa čime se zabavljamo. Ne mogu ja mnogo van svoje kože. Zavisi o kakvom programu se radi. Ako je neki ozbiljan kviz u pitanju, onda u redu, ako je neki program sa igranjem i pevanjem, onda baš i ne. Nekoliko puta sam ja izlazio iz informative, tako da mi to nije strano, ali postoji neka granica preko koje ne bi trebalo da prelazim", zaključio je voditelj.

Slavko Beleslin se prošle godine razveo od supruge Ive, a priznaje da još nije spreman za novi brak. Slavko je teško podneo razvod od 11 godina mlađe supruge. Zbog unutrašnjeg nemira dogodio mu se i incident sa Parking servisom, ali danas se oseća dobro.

foto: Kurir

"Bilo je turbulentno i zanimljivo na mnogo načina, i privatno i medijski. Trebalo je sve to izdržati, ali hajde da nazovemo to nekom vrstom čišćenja, tako da se sada osećam potpuno sveže, odmorno i spremno za nove avanture", rejai he Beleslin.

Iako se duševno oporavio od životnog brodoloma, veru u bračnu zajednicu nije povratio. Na naše pitanje da li je spreman za novi brak, rekao je: - To je pitanje za koje ne znam da li ću ikada imati odgovor. Sada sasvim sigurno ne.

S druge strane, kada smo ga pitali za novine u emotivnom životu, ostao je tajanstven.

"Apsolutno je sve pod kontrolom", rekao je Beleslin, ne želevši da otkrije ima li trenutno emotivnu partnerku ili ne.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir