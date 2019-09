VIDI SE DA JE VLADIMIR POVREĐEN, KAD BUDEMO UŠLI NEĆEMO NI DA MU SE JAVIMO! Stanija se sprema za rijaliti, a evo ko će da joj pravi društvo! Šok za početak 2020!

Stanija Dobrojević iz "Zadruge 2" izašla je kao trećeplasirana, a više je nego očigledno da je, što se treće sezone tiče, rešila da pokupi titulu pobednice! Mnogo opuštenija i rasterećenija ona će, navodi se, započeti rijaliti igru, a bivšem dečku Vladimiru Tomoviću zato i ne planira da se javi - da se ne bi pravila nikakva drama.

"Nismo još postigli dogovor, ali ako sve bude onako kako smo zamislili, to će sve biti posle Nove godine, početkom 2020. godine", otkrila je Stanija.

"Za mene je tema sa Vladimirom zauvek završena. Vidi se da je on veoma povređen. Ako budemo (ona i Marko Marković) ušli u rijaliti, sa Vladimirom nećemo ni da se pozdravimo, neću da mu pružim ni ruku, to nije zaslužio. Samo me plaši Markova reakcija ako me Vladimir bude dirao. Skočiće na njega jer on ne da na mene, a Vladimir to i želi", istakla je Stanija.

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Filip Plavčić

Kurir