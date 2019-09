ZVALA ME JE TAKTIMIR! Rekla je da sam pi*ka i PSOVALA MI JE MAJKU! Tomoviću pao mrak na oči pa SVE ISPRIČAO: Staniju je najviše pogodilo što je iz rijalitija izašla kao TREĆEPLASIRANA!

Vladimir Tomović, u razgovoru o njegovoj bivšoj dragoj Staniji Dobrojević, istakao je da je ona "jako inteligentna za rijaliti", jer "kada vidi da je nema, ona ustane pa napravi priču". Tom prilikom, još jednom je izrazio svoje nezadovoljstvo, a zbog ovih reči o njemu će se dugo pričati.

"Stanija je jako inteligentna za rijaliti, ona kad vidi da je nema, ona ustane i napravi priču. Ozbiljan igrač, ona laže sve. Takav folirant i lažov... Uzima krst i vodi Maju i Marijanu do jezera. Matoroj pozlilo, ona ide i priča sama sa sobom i kao: 'Žao mi je Matore, šta da joj kažem?'. Takav folirant. I onda kada je rečeno zvanično da ju je Vlado oterao u pi*u materinu, ona dolazi i kaže da sam bio delimično u pravu. Ja joj kažem: 'Je*ao te Vlado'. Posle i sa Markom kad je ušla u vezu, bila deset dana kao u inat Vladi, a onda kaže da su sad u vezi jer su se zbližili", pričao je Mića.

"Ja jednu ružnu rečenicu nisam rekao za nju, samo sam rekao u lajvu da me je sramota što sam bio sa njom. A to sam rekao nakon što mi je psovala majku, rekla da sam pi*ka, da sam smrad, da sumnja da sam biseksualac. Zvala me Taktimir. Nema šta nije rekla. Klela me. Lažirala je operaciju u Americi. Ona je sebe pokopala sa ponašanjem u 'Zadruzi 2", nadovezao se odmah Vladimir, pa odgovorio Stefanu Kariću na pitanje koje mesto je osvojila Stanija.

"Ona je završila treća. Verujte mi, to je nju ubilo najviše. Ti ne znaš koliko je njoj teško što su je pobedili Luna i Marko", zaključio je on.

