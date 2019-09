TONI REŠIO JOŠ JEDNOM DA JE OBORI SA NOGU! Za godišnjicu braka me vodi tamo gde nisam bila: Dragana Mirković ne skida osmeh sa lica! (FOTO)

Dragana Mirković otkrila je da će sa suprugom Tonijem Bijelićem za godišnjicu braka otputovati u Irsku. Pevačica se i te kako raduje što će sa svojim voljenim otići negde gde do sada nije bila, a sve to bila je njegova ideja.

"Ovog puta suprug je odlučio da me obraduje i da me vodi tamo gde nisam bila, a to je Irska. Jer, jako bih volela da vidim dok je još lepo vreme. Imaju divnu prirodu i Dablin svi kažu da je prelep grad. I stvarno jedva čekam da odem, radujem se tome! Bukvalno za dva dana polećemo", ispričala je u Premijeri Dagana Mirković.

Podsetimo, pevačica i biznismen zavetovali su se na večnu ljubav 28. septembra 2000. godine. Već sledeće par je dobio sina Marka, a 2002. ćerkicu Manuelu. Kako je svojevremeno izjavila, iako nije bila u mogućnosti da okupi sve ćlanove svoje porodice na venčanju, tu ceremoniju pamti kao najromantičniju.

