SPAKOVALA KOFERE I NAPUSTILA STAN! Anabela se iselila iz zajedničkog doma, evo gde će i s kim živeti posle razvoda! A Andrejeve reči će joj dugo odzvanjati!

Anabela Atijas razvela se od bosanskog biznismena Andreja Atijasa posle sedam godina braka, a kako kaže još uvek je ne zanimaju drugi muškarci.

"Ne zanima me niko. Imam svoju decu, svoje pačiće, i ona su centar mog univerzuma. Nemam ni vremena, ni volje, jer pored troje dece teško će moći da se uklopi još neko", rekla je Anabela.

foto: Sonja Spasić

U javnosti su se pojavili navodi da ju je Andrej prevario sa izvesnom bosanskom starletom i fitnes instruktorkom, međutim pevačica je to demantovala, a potom navela da je spakovala kofere i napustila Sarajevo, gde su ona i Atijas živeli tokom braka.

"Nije me prevario, niti smo se zbog toga razišli. Ukoliko sada ima neku drugu, to je legitimno jer je slobodan muškarac. Mi smo se zvanično razveli i on sada može da radi šta hoće. Vratila sam se u Beograd, gde ostajem, a Andrej je stalno na putu", navela je pevačica.

Anabela će u stanu u Beogradu živeti sa ćerkama Ninom i Blankicom, dok je Luna nakon pobede u "Zadruzi 2" otpočela samostalan život u svom domu.

"Anabelu i dalje obožavam. Uvek ćemo biti prijatelji, ona je moje visočanstvo. Najbolja majka, žena, drug, ali, eto, nekada se ljudi ne mogu poklopiti. Trudili smo se i voleli, volimo se i dalje, ali bolje je imati dobrog prijatelja nego večitog neprijatelja", rekao je Andrej za Kurir.

foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Alo/Blic/Foto Kurir

Kurir