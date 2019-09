GRGURIĆEVA JE TVRDILA DA JE BILA NJEGOVA ZAROBLJENICA, PA "DOBRI TAJKUN" UZVRATIO UDARAC! Treba kao Bogu da mi se zahvali, zbog mene je još uvek ŽIVA?!

Potresno priznanje Ive Grgurić i detalji odnosa sa starijim bogatim biznismenom iz Hrvatske mnoge je šokiralo, a on kada je čuo šta je pričala u "Zadruzi 3" oglasio se da otkrije svoju stranu priče. Kako se navodi, ona je za mnogo šta lagala i ranije, ali sada je prevršila svaku meru. Izvesni "dobri tajkun" tvri da je ona zbog njega još uvek živa, te da bi umesto što priča tako o njemu, trebalo da mu bude kao Bogu zahvalna.

Kako je istakao, on sa Ivom nikad ništa nije imao, već joj je pomagao jer mu je nje bilo žao.

"Ja sam napravio dosta stanova u Zagrebu i njih izdajem. Jedan gospodin koji radi za mene se bavio tim iznajmljivanjem stanova, ja nisam znao ko je Iva, ko je u stanu, koga je doveo, nisam imao pojma. Nju je navodno doveo neki Mateo, ja nisam znao ko je čovek, on je platio za dve godine unapred 8.000 evra. Ispod tog stana postoji kafić koji drži moj sin, ja sam bio u kafiću, tu su sedele tri cure, 'Dobar dan, dobar dan, kako ste' ja nisam imao pojma niti se bavim time, ceo svet sam obišao, mogao sam da imam cure kakve sam hteo. To je bilo pre tri godine, oni govore da ja imam 70 godina, ja imam 64. Ona je pitala 'Komšija, je l' možemo popiti kafu', popili smo kafu i to je to. Ja sam tu dolazio svaki dan u kafić, svaki put se lepo javim 'Dobar dan, dobar dan' i ništa više. I zove ona jednog dana mene, panično, kaže kako je Mateo maltretira i da hoće da je izbaci iz stana. I ja kažem tom čoveku koji radi za mene da mi je žao, da pomogne curi, ispričala je da iz neke sirotinje, a ja sam takav da volim da pomognem. I rekao sam da je odvede u stan u Mlinovima, neki ljudi koji su tu bili su izašli iz njega, bio je slobodan, i ja sam rekao da je odvede u taj stan. I ona je bila u tom stanu u Mlinovima i jednog dana mi se požalila da ima nekih zdravstvenih problema. Ja sam pozvao jednog doktora da ode kod njega na pregled, ona je otišla i to je bio užas, katastrofa, da vam ne pričam, zadnji stadijum HPV virusa, hitna operacija, da ne ulazim sad u to, to su njene zdravstvene stvari, ja sa njom ništa nisam imao baš zbog toga, ona je pričala da sam joj ja pretio, a ja miša ne bih zgazio", pričao je on.

On je, kako se dalje navodi, dodao da mu uopšte nije bilo svejedno kada je slušao laži koje je izgovorila o njemu, te da mu nije jasno zašto je Iva to uradila.

"Danas dok sam slušao njene reči, te laži, to mi je bilo užasno, ne mogu sebi doći. Ja sam samo dobre duše hteo pomoći, a ona mi ovako vraća. Ja nikakve veze nisam imao, samo sam je upozorio da ne dovodi gore, to su mi susedi rekli, da ne dovodi gore 20, 30 momaka koje je dovodila, to je njen problem, ali ja sam joj rekao: 'Iva, ne možeš da ih dovodiš tu, to je moj stan, izvoli napusti stan, doviđenja'. Priča da je moja žena tukla, da je moja ćerka tukla, to su notorne laži. Ona mi se trebala zahvaliti kao Bogu što sam joj pomogao i odveo je kod pravog doktora, to je bio zadnji stadijum tog virusa HPV, da je nisu operisali... Nisam ni pomislio nakon toga svega da imam seksualne odnose sa njom, a kamoli da sam imao. Ja sam njoj spasio život, to je prava istina", naglasio je on.

Iva je istakla da se požalila majci na sve probleme koje ima, a da joj je ona rekla da ostane sa njim jer je i njima pomagao. Time je bio veoma šokiran.

"Ja u njene porodične odnose neću ulaziti, ne znam ni šta je žena rekla, a ja čisto sumnjam da bi žena svoju ćerku na takve stvari nagovarala. Ja sam nju jednom upoznao, žena ima dvoje dece, normalna je, normalno razgovarala i što bi svoje dete nagovarala na takve stvari, glupost", ispričao je on.

Kako je takođe istakao, on je već kontaktirao advokata i planira da tuži Ivu za laži i klevete koje je o njemu iznela na televiziji sa nacionalnom frenkvencijom.

