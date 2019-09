IVU JE MAJKA NATERALA DA OSTANE SA TAJKUNOM KOJI JU JE MALTRETIRAO?! Gospođa jedva progovorila kada je saznala za ćerkine tvrdnje: Reakcija koja će vas SLEDITI!

Iva Grgurić tokom "Igre istine" grcala je u suzama govoreći o izvesnom biznismenu iz Hrvatske koji joj je prvo bio velika podrška pošto je otišla od kuće, a onda postao čovek koji je na silu naplatio svoja dobra dela. Kako je rekla, zbog njega se osećala kao "zatočenik u zlatnom kavezu" i "bila je i maltretirana", a navodno ju je majka Jasna terala da ipak održava taj odnos, kako bi im svima obezbedila lagodan život.

Iva je tokom iskrene ispovesti istakla da je njena majka bila ta koja joj je rekla da "za neke materijalne stvari mora da pregrmi i da ne može da se vrati kući", što je njenu majku, po svemu sudeći, veoma šokiralo.

"Znate šta, niko nikoga ne može ni na šta naterati. Nema se tu šta pričati. To je Ivina priča, ja neću da se zameram svom detetu", rekla je gospođa Jasna, van sebe od tvrdnji njene ćerke.

Pošto su je upitali kako komentariše to što je Iva izjavila da je ona zapravo ta koja ju je "primoravala" da ostane sa hrvatskim tajknunom kako bi im obezbedila lagodan život, Jasna je spustila slušalicu.

foto: Printskrin / You Tube

Podsetimo, Iva nije mogla da zadrži suze u iskrenoj ispovesti pred svim zadrugarima.

"Ja nisam dužna da nekome polažem račune. Nije reč o prostituciji, on ništa meni nije mogao da uradi, on je invalid! Ja imam fobiju od toga, ja sad skupljam hrabrosti da vam to sve kažem i sve što kažem je istina", rekla je ona, pa onda detaljno ispričala šta joj se sve dešavalo.

"U tim dezinformacijama ima istine. Neću iznositi ime, jer je poznat. Naime, teško mi je da pričam o ovome. To je bilo pre šest godina, tada je imao 60 godina. 2014. godine sam pobegla od svojih roditelja i došla sam u Zagreb. Nisam imala nikog, iznajmila sam stan. Radila sam kao hostesa, tako sam upoznala Jelenu Krunić. Tada sam zaradila dosta novca. Kod roditelja nisam bila poželjna, pa sam ovamo našla stan. Tu me uveo pomoćnik od tog čoveka koga ne mogu da nazovem gospodinom. Njega sam upoznala nakon mesec dana nakon što sam boravila u njegovom stanu. Njegov pomoćnik me pitao da li sam voljna da upoznam vlasnika stana. Bila sam željna da to uradim, nisam imala nikog. Imao je svoj kafić, a ja sam se nadala da ću upoznati mlađeg i ne nekog ko je u stanju u kakvom je on. Bila sam jako mlada i naivna. Ja krećem od sebe, ako sam ja dobra osoba, to očekujem i od drugih. Ali, nije se tako ispostavilo. Sve je išlo super, on je meni punio frižider, posle nisam morala da platim stan, to mi je puno pomoglo. Treći, četvrti mesec sam ga upoznala sa majkom, mojim roditeljima je pomagao i mojoj braći. Bila sam mu jako zahvalna, mislila sam da mi ga je Bog poslao. Gledala sam ga kao očinsku figuru, dok me u devetom mesecu nije pokupio autom i odveo me do vrha Sljemena. Rekao mi je da postoji cena za sve što je radio za mene. Ja sam mu još uvek persirala", počela je Iva.

"Došli smo do Sljemena, on je pomogao meni i mojoj familiji, tražio je nešto zauzvrat. Pitala sam se kako? Imaš dvoje dece! On kaže da moram da shvatim da ništa nije besplatno, ja samo tražim da nemaš nikoga i da budeš sa mnom, a ja sam ga pitala šta će da bude ako ja to ne želim? Bio je podvojena ličnost i rekao mi je da spakujem stvari i izađem iz stana. Kad me je vratio kući, ja sam zvala majku. Ona mi je u tom trenutku rekla zbog materijalnih stvari da za neke stvari moram pregrmiti i da ne mogu da se vratim kući. To nije opravdanje, ja ovo gledam kao da me Bog stavio na iskušenje i da izaberem između dva puta koji je popločan blagom i sjajem i put gde je nepoznato i gde ne znam šta će se desiti. Ja sam ga nazvala nakon tri dana roka i pristala sam na njegove uslove. To je trajalo godinu i nešto dana. Imala sam novac kad god sam htela, prostitucijom se nisam bavila. Mi smo se svaki dan čuli. Ja sam sa strane imala muškarce, ali on je meni branio da imam ikoga. On je meni ugradio kameru u dnevni boravak, spavaću sobu, imao je listu mojih poziva. Slao je ljude da me proveravaju. Ljudi moji, taj sav novac koji sam dobijala, bio je bezvredan! Ja sam tih godinu i po dana bila zatočenik u zlatnom kavezu. Ja opet kažem, kriva sam! Nakon svega toga, upoznala sam tadašnjeg dečka, zamolio me i znao je kakvih smo problema imali i zato mi je rekao da ga ne spominjem. Uvek ću mu biti zahvalna što me sklonio od njega! Više nije bilo skrivanja, samo mi je on trebao da me izbavi iz tog pakla. Viđali smo se, ovaj je saznao. E, onda su počele torture. Ušao mi u stan sa trojicom. Jedan me uhvatio za vrat i nabio mi glavu u zid, izbacili su me iz stana bez ičega. Samo sam htela da budem slobodna. Od tog dana ja sam živela sa dečkom koji mi je pomogao da se dignem, išao je iza mene, stao je pred roditelje i rekao je da zna celu priču i pravu istinu. Njegovi roditelji su me prihvatili, izvinjavam se njima ovom prilikom! Uglavnom, oni su upoznati i znaju šta nam je on sve radio", zaključila je ona.

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Printscreen

Kurir