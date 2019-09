RIJALITI SPLETKA GODINE! Iva dala Miljani Tomovića za 90 DINARA!? Ovaj i ne zna šta mu spremaju! (VIDEO)

Iva Grgurić i Miljana Kulić Vladimiru Tomoviću pripremaju rijaliti spletku godine! Naime, Iva se uvredila što je on svoju "kartu" za Rajski vrt hteo da proda za 2.500 dinara kako ne bi išao sa njom. Iz tog razloga, rešila je svoju da da Miljani i to za 90, a njemu da ne kaže, vež da ga pusti da se iznenadi tek kada bude stigao!

"Pošto smo dobili i Vlado i ja boravak na Rajskom ostrvu, a pošto je on mene uvredio i rekao da hoće da proda tu kartu 2.500 dinara, ja bih da prodam kartu Miksi za 100 dinara. A da Vladimir ne zna, mislim da bi to bilo izvaredno za gledaoce. Prodam joj kartu i biće šou", otkrila je Iva kroz smeh svoj plan.



"Jedini uslov da se to ispuni je da to bude tajna, ali moram da razmislim. Već vas mnogo zna. Ako to uspe da ostane tajna, morate se potruditi da to više niko ne sazna. Miljana moraš odmah doneti novac i platiti", odgovorilo je Drvo mudrosti.

"Da li može za 80, mnogo mi je za 100?" pitala je Miljana.



"Hajde da se nađemo na pola puta, 90", odgovorila joj je brzo Iva.

