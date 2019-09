RADILA JE KAO ESKORT DAMA ZA 300 €?! Isplivala CENA zgodne Hrvatice! A EVO kakvu je priču PLASIRALA javnosti! SRAMOTA! (VIDEO)

Iva Grgurić intrigira danima svojim vezama sa starijim muškarcima u rijalitiju "Zadruga" koje su izašle na videlo, a sada je Tara Simov ispričala detalje o stanu, ali i o ceni koliko su je plaćali muškarci.

"On je njoj kupio stan od 300.000 evra! Ona zna da ja to znam, to su opšte poznate informacije u Zagrebu. Taj se zove Marinko, on joj je dao sve. Ima oko 65 gpodina. Živela je sa njim godinu dana, prevarila ga sa nekim radnikom i on je oterao, njeni su saznali sve i odrekli se nje. Radila je kao eskort dama za 250-300 evra", ispričala je Tara.

foto: Printskrin / You Tube

Janjuš nije mogao da veruje šta sluša, pa je otkrio kakvu verziju priče je njemu ispričala, a što se nikako nije poklopilo.

Meni je rekla da je tata ostavio kad je bila mala i nikad joj se više nije javio - rekao je Janjuš.

Kurir.rs, MV / Foto: Printscreen/Instagram

Kurir