MALTRETIRAO ME JE GODINU I PO DANA! Teodora Džehverović uplašena i za porodicu: Ceo slučaj prijavila je POLICIJI!

Osim što je posle "Zadruge" stekla popularnost, pevačica Teodora Džehverović suočila se i sa ljudima koji su počeli da je proganjaju. Kako je istakla, jedna osoba maltretirala ju je punih godinu i po dana, a sada je "došlo vreme da prestane" - ceo slučaj prijavila je policiji i nada se da će se sve brzo završiti.

Takođe, osim što se uplašila za sebe jer živi sama, mala Džehva strahuje i za svoju porodicu, jer su i oni pored nje tokom rijalitija postali prepoznatljivi i na meti.

"To je nešto kroz šta ja trenutno prolazim i sigurno ću pričati na ovu temu onog trenutka kada budem otkrila ko je osoba koja me maltretira psihički već godinu i po dana preko društvenih mreža. Stvarno je vreme da svemu tome dođe kraj. Itekako nije lako. Pogotovu kada ste u rijalitiju ti neki ljudi se sažive sa vašim životom i daju previše sebi za pravo. Meni je drago što sam se ja dopala narodu, ali mi je ujedno krivo što su mi se nakačile neke osobe koje su previše to shvatile ozbiljno i koje su se uključile u čitav moj život, vređajući moju porodicu. Čak sam sigurna da je ta neka osoba pratila i mene i moje i rekla sam sebi dosta je više, ovo stvarno mora da se završi", istakla je za IDJ Teodora, pa nastavila:

"Slučaj sam prijavila policiji i to će se rešiti, ja se nadam što pre. Padalo mi je na pamet da ta neka osoba prati mene, jer mi je nelogično da zna neke stvari koje znaju samo meni bliske osobe, a nekad čak ni one ne znaju. Tačno je da sam se uplašila, jer živim sama. Prvenstveno se plašim za moju porodicu, jer ja ne znam na šta su ti neki ljudi spremni čim ta osoba ne odustaje godinu i po dana", zaključil je ona.

