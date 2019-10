PRIJA POLE POROĐAJA PALA U DEPRESIJU? Ovaj Filipov potez jedva je PREŽIVELA: Pevačica otvorila dušu!

Aleksandra Živojinović otvorila je dušu pa priznala da se posle porođaja zbog viška kilograma osećala veoma loše. Kako kaže, kad je stala na vagu i videla broj - pala je u depresiju. Uz muža Filipa, pak, uspela je da prebrodi ovaj težak period, ali kada bi se on sladio njenom omiljenom čokoladom, ona bi to jedva preživljavala.

"Počela sam da treniram pre nekoliko nedelja, ali sam pre toga pravilnom ishranom uspela da izgubim kilograme. Kada sam stala na vagu posle porođaja i videla koliko imam kilograma, pala sam u depresiju. Odmah sam se dala u akciju i za kratko vreme uspela sam da smršam i veoma sam ponosna na sebe jer sam inače veliki gurman i obožavam da jedem. Od kada Filip ima restoran, ja bih svaki specijalitet da probam", kaže pevačica i dodaje da se nije osećala se*si kada se porodila.

"Oduvek sam bila mršava i bilo mi je čudno da imam toliko kilograma. Nisam se osećala lepo, ali uz pomoć mog Filipa sam to uspela da prevaziđem. On mi je stalno govorio da ću brzo smršati i da ću izgledati bolje nego ranije. Nikada mi nije rekao da sam debela i na tome sam mu veoma zahvalna. Takođe, kada sam kukala da sam gladna, on me je nudio hranom i govorio mi da se ne brinem i da se ne opterećujem toliko. Iskreno, najteže mi je bilo kada legnemo u krevet, a on uzme i jede moju omiljenu čokoladu. To sam jedva preživela. Takođe, Brena mi je takođe rekla da bi trebalo da što pre smršam zbog karijere i posla", otkrila je ona, pa istakla da se otkada je rodila sina svi utrkuju ko će provoditi vreme sa njim.

"Od kada sam rodila Aleksandra, trudimo se da stalno budemo na okupu, on nam je u kuću doneo potpuno novu energiju. Velika je borba ko će ga čuvati i provoditi vreme se njim. Ipak, kada ga ostavljam kada idem na neki nastup, ne znam kako izađem iz kuće. Veoma mi je bilo teško kada sam shvatila da moram da se vratim nastupima i da neću svaki trenutak provoditi sa njim. Kada sam krenula na prvi nastup, sedela sam u automobilu i sve vreme gledala njegove fotografije i plakala, jedva su me smirili kada je trebalo da izađem na binu. Kasnije je svaki odlazak bio lakši i sebe sam ubedila da je normalno da nastavim da radim i da se vratim poslovnim obavezama. Kada mogu sve pevačice, mogu i ja, nisam ja jedina mama", ispričala je Aleksandra i dodala da joj svi pomažu oko sina i kuvanja.

"Svi spremamo hranu od kada je Aleksandar počeo sve da jede. Najčešće spremam ja, ali uskoče da pomognu i moja mama, Filipova mama, kao i Brena. Ko god je raspoložen da kuva, ja dozvoljavam, nikada ne odbijam pomoć. Nisam posesivna mama koja nikome ne da da joj uzme sina. Učila sam od drugih roditelja da je najbolje da ga ne navikavam da bude stalno sa mnom", zaključila je Prija.

