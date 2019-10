DOŠAO JE DA ZARADI NA MOM SLAVLJU! Darko Lazić bez dlake na jeziku o BESRAMNOM potezu Ljube Aličića: Došao mi je na veselje, a onda zbog OVOG poteza muzičara je besno napustio šator i OLAJAVA me!

Darko Lazić važi za jednu od najvećih zvezda narodne muzike, a već neko vreme traje rat između njega i kolege Ljube Aličića.



Naime, folker Ljuba Aličić je pre izvesnog vremena bez dlake na jeziku je pričao o Darku Laziću, sa kojim je bio u dobrim odnosima, a kako je rekao, posećivao ga i u njegovom domu.

- Nikada u životu nisam ni želeo da nasledim Ljubu Aličića, ni Šabana, ni Sinana... Ljuba mi je dolazio u kuću i pričao da me voli, a onda za novine kaže tako nešto. Na proslavi rođenja mog Alekseja, Ljuba je došao kao gost, a ja sam ga u jednom trenutku zamolio da otpeva nešto. Rekao mi je da čeka klavijaturistu, što me je začudilo. Shvatio sam da je došao da zaradi na toj proslavi. Kada je otpevao nekoliko pesama, pare koje je dobio stavio je pred sebe. Kolega kojeg sam angažovao da peva na proslavi mu je uzeo taj novac i stavio ga na harmoniku, jer je takvo pravilo među pevačima. Ne uzimaš pare od benda ako kao gost otpevaš pesmu. To ga je naljutilo, izleteo je iz restorana i zato me sada pljuje - rekao je Darko.

