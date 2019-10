OJDANIĆ BI DA SE USELI U BOJANIĆEV ZAMAK OD 610.000 €! Era se cenkao s Miloševim sinovima: Spustite cenu i KUPUJEM KUĆU!

Era Ojdanić nameračio se da kupi zamak Miloša Bojanića u Sremskoj Kamenici koji se prodaje za 610.000 evra! Iako ima žarku želju da postane novi vlasnik vile, Ojdanić namerava i da spusti cenu pa je stupio u pregovore s Miloševim sinovima Banetom i Mikicom.

Ojdaniću očigledno nisu dovoljne sve nekretnine koje poseduje u svom vlasništvu, pa bi da se širi. On je i pre godinu dana razgovarao s Milošem o prodaji, ali tada učesnik „Zadruge“ još nije bio siguran šta će raditi s vilom.

- Era je uvek govorio da bi jednog dana voleo da kupi Miloševu vilu jer je po njegovom ukusu. Pored toga što mu se dopada što je kuća napravljena u obliku zamka, sviđa mu se i kraj oko Sremske Kamenice - kaže naš izvor i dodaje da je Era iskoristio odsustvo svog kolege da proba da uz pomoć njegovih sinova postane vlasnik vile.

- On je zvao jednog od Miloševih sinova i raspitivao se o ceni. Navodno mu je rečeno da oni nemaju odobrenje ništa da rade s nekretninom jer nije na njihovo ime i da moraju da sačekaju da im otac izađe iz rijalitija. Kad je Ojdanić čuo o kojoj svoti je reč, odmah je rekao da je to za njega to mnogo novca i pitao da li postoji šansa da se cena spusti u ime dugogodišnjeg prijateljstva i poštovanja. Na to nije dobio odgovor, tako da će morati da sačeka da se njegov kolega vrati iz rijalitija - kaže naš izvor.

Ovim povodom pozvali smo Ojdanića za komentar, ali on nije želeo da priča na ovu temu.

- Ne bih da pričam o nekretninama, to je moja lična stvar. Ja sam domaćin čovek i volim da je sve pod konac, a za ovo neću ništa da govorim - rekao je Ojdanić.



Miloševa vila se prostire na 652 kvadratna metra i ima pet soba, nekoliko kupatila, bazen na čijem dnu je iscrtana crtana junakinja Helou Kiti, saunu, pa čak i engleski travnjak i potok. Folker je u plac, izgradnju i opremanje svog doma uložio dosta novca, a rešio je da ga proda za skoro trostruko manje para nego što je investirao.



Sav građevinski materijal za izgradnju kuće Miloš je dopremio iz inostranstva, kao i nameštaj, koji je naručio iz Amerike, gde mu živi sin Bane. Supruga Branka i on su u toj vili proveli nekoliko godina.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt s Miloševom suprugom Brankom, ali nije odgovarala na naše pozive.

