MILOŠ BOJANIĆ, MAJKU MAJČINU SVIMA REDOM! Ušao u Zadrugu i krenuo DA REŠETA BEZ MILOSTI po ukućanima! Psovati mrtve, pljuniti devojku u usta... To je CRNO BEZ BELOG!

Miloša Bojanića često su spominjali u rijaliti kući u Šimanovcima kako u prvoj, pa tako i u drugoj sezoni. U trećoj je, pak, rešio da se pojavi pa pokaže ono što on najbolje ume, a pred ulazak prokomentarisao je buduće cimere, ističući da svakako nije lako biti u "gužvi od 50 ljudi".

U "Zadruzi 3" Bojanić će se, pre svega, baviti restauracijom jednog Titovog automobila, tako da jedno je sigurno - već je našao preko potrebni ventil za tamošnje situacije i uslove!

"Ima razloga što je interesovanje bilo veliko, čak su i stalno spominjali da ulazim. Ima razloga zato što je 'Farma' u kojoj sam ja učestvovao bila najgledanija. Bilo je to žestoko gledano i ja čujem da gledaju i reprize. Svi su sa odobravanjem prihvatili moj ulazak. Publika još pamti tu 'Farmu' i na neki način moj stav. Daju mi podršku i to je lepa stvar i motivacija", rekao je Bojanić Dušici Jakovljević.

"Ne mogu još uvek ništa da kažem, dok ne provedem tamo neko vreme. Rano je još davati neki sud, jer ovo je takav projekat u kojem se razvija situacija, menja se iz minuta u minut i vremenom se zakuva. Mislim da nije lako u takvoj gužvi sa pedeset ljudi", dodao je on.

Ipak, po pojedinim zadrugarima rado je opleo još u studiju.

"Velika je greška što Miću stavljaju na mesto koje mu ne pripada, on sam sebi dodaje neke titulice. Drugo, on nije lep, za Lepog Miću ja nikada ne bih rekao da je lep. Nije ni ružan, ali nije ni lep. Njegovo ponašanje mi se uopšte ne sviđa! Sve se može dijalogom, a ne sukobom. Mislim da će svaki čovek da se složi sa ovim. Sve se može reči, može se imati suprotno mišljenje, ali se nikada ne psuje. Ja prekrstim ruke, ali ne psujem tada... Psovati mrtvu majku, pljuniti devojku u usta... To je crno bez belog", pričao je Bojanić.

Miloš se, između ostalog, dotakao i Zokija Šumadinca, te njegove popularnosti.

"Vrlo brzo se on probio, snimio je hit i brzo su svi saznali za njega. Bilo je to i u mojoj branši, ali nije isto pasti sa visoke grane ili one niže. Najteže je opstati", istakao je on, ne predviđajući, pak, uspeh Zokiju u karijeri.

Po ulasku, Dalila, Dejan, Miljana Kulić i Janjuš najviše su mu se obradovali. Odmah su se izgrlili i izljubili, te ga pustili da se upozna sa ostalim cimerima. Sa Saškom Karan brzo se uhvatio u koštac, dok je Lepom Mići nagovestio da su njih dvojica samo poznanici.

"Dosta si držao predavanje ovim ljudima, psovao im majku... to je taj ružni Mića, čuj, bio kod mene kući. Gleda te ćerka, Mićo", mirnim tonom rekao je pevač.

"Ne foliraj, nemoj da se*eš, Bojaniću", odbrusila mu je Saška.

"Ja mislim da sam se ja odlično predstavio", prokomentarisao je on: "Kad smiriš glavne ludake...", tiho je nastavio Bojanić, kog su nakon prvog talasa haosa po njegovom ulasku u Belu kuću cimeri ipak pozdravili aplauzom.

