GLEDALE SMO JE KAO MAJKU, A ONA NAS JE TUKLA I DAVILA KAIŠEM! Sestra Milice Kemez otkrila jezive detalje iz detinjstva zadrugarke: Kod nje smo rasle KAO U PAKLU!

Izvesna gospođa Vesna kod koje je Milica Kemez sa sestrom Mirelom otišla da živi sa četiri godine, nakon što je neko vreme provela u domu za nezbrinutu decu, nedavno je demantovala zadrugarkinu potresnu životnu priču. Ona je tom prilikom istakla nisu bile kod nje 11 godina, već devet, te da ona nije monstrum kakvim je predstavljena.

Mirelu su te reči veoma pogodile, pa se odmah oglasila i podržala sestru sa kojom nema ko nije plakao dok je iznosila detalje odrastanja sa "psihički nestabilnom i agresivnom ženom iz Bele Crkve" koja je nju i njenu sestru "zlostavljala i psihički i fizički".

"Veoma sam potresena njenom izjavom, kakve je sve laži ispričala, ja sam prosto u šoku kako može da izgovori toliko gluposti, da toliko zla želi jednom detetu, šokirana sam. Te laži da je Milica dovodila muškarce u kuću, da ju je zbog toga kažnjavala, kako može dete od 11 godina da dovodi muškarce u kuću? Ja znam da ona mrzi muškarce, ali baš toliku mržnju da reflektuje na nas, to je apsolutna laž. Ona nama prebacuje neka mora, banje, mi smo dva puta išli na more, i to jednom preko Crvenog krsta, drugi put preko škole. Ja se nadam da je ljudima jasno o kakvoj ženi se radi i da će sami da zaključe. Neverovatno je da je ona takva, da nas mrzi, a prošlo je više od 10 godina. Mi smo je gledali kao majku. Uopšte mi nije lako, ovo me mnogo uznemirilo. Ja nju nisam videla ni čula 10 godina i taj njen način na koji priča, vraćaju mi se slike, batine, brutalne batine i svakodnevne. Tukla nas i davila kaišem, raznim predmetima, to sve može da se proveri u socijalnoj službi. Ja ne mogu da razumem da ona toliko laže. Kaže da nas je tukla samo jednom jer smo mi nešto krale. Kako možemo da u toj našoj kući, od žene koju smo gledali kao majku, da krademo? Možda smo uzimali neke slatkiše, ali to su dečija posla. Žena psihički nije normalna. Mi nismo imali ni mašinu za veš, prali smo na ruke. Izbacivala nas je iz kuće, spavale smo u dvorištu, sa životinjama, pakao smo doživele! Ona mrzi muškarce, sama kaže da nema muža preko 20 godina, ona je muškomrzac toliki", ispričala je Mirela.

Ona je, takođe, progovorila i o optužbama da se Milica bavi prostitucijom.

"Mene te priče da se Milica bavi prostitucijom nisu potresle, dala je izjavu neka devojka koju ne poznajem. Ja zaista ne znam ko je u pitanju, ali to je laž", istakla je Mirela, pa dodala da je njena sestra borac, a ne žrtva.

"Svoju tešku životnu priču Milica je sama iznela i doživeli su je kao žrtvu. Ali to nije, izašla je kao pobednica i sama je to istakla, osetili su je kao konkurenciju, pa pokušavaju da je slome jer vide da je ranjiva i osetljiva. Milica nije žrtva, ona je borac! Ne bih Filipa komentarisala, ona je u taj odnos ušla srcem, ali je trebalo da ga upozna. Slažem se da veći deo Srbije zna ko je Filip, ali ona nije znala. Ja joj ne želim nikog iz Bele kuće, treba da nastavi da gura sama, priče sa muškarcima joj nisu potrebne."

Inače, izvesna gospođa kod koje su sestre živele krila je od devojčica da im je majka umrla.

"Vesna je nama rekla kako je naša majka nas ostavila i kako je ona bila žena koja je 'širila noge' i ostavljala decu i da će to tako i raditi Milica. Mi smo kasnije saznale da je naša majka umrla 2000. godine, to je ona sakrila od nas. Ona je imala srčane probleme, umrla je jako mlada", mzaključila je Mirela.

