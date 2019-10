KIJA HTELA DA IZBODE SLOBU ZBOG UDATE ŽENE?! Kockareva saznala da je Sloba lud za prelepom CRNKOM koja ima dete! Evo koje je JEZIVE PRETNE uputila

Kija Kristina Kockar je u sredu ujutru upala je u stan bivšeg muža Slobodana Radanovića i navodno pokušala da ga izbode nožem jer je saznala da se zaljubio u udatu ženu! Pevač se već mesecima tajno vida sa atraktivnom crnkom, koja je u braku sa jednim "žestokim momkom"

foto: Ana Paunković

Sloba se sa novom izabranicom najčešće viđa u svom stanu, a kada je Kija to čula od zajedničkih prijatelja, pao joj je mrak na oči.

"Sloba je odlepio za svojom ljubavnicom! Već mesecima su zajedno, ali se kriju, najviše zbog toga što je ona udata. Ta žena koristi svaku priliku da budu zajedno, pa ga prati i na nastupima.

Letos su zajedno bili u Crnoj Gori, skrivali su se u jednom hoteluu Bokokotorskom zalivu. Međutim, zbog njenog muža ne mogu da se pojavljuju zajedno u javnosti, pa zbog toga ona krišom dolazi u njegov stan na Novom Beogradu", priča dobro obavešteni izvor, koji dodaje da je Kija pre nekoliko dana sve to saznala i poludela od ljubomore Kija je ranije načula da Sloba ima neku ženu, ali joj je on stalno govorio da to nije tačno.

Od zajedničkih prijatelja saznala je da je potpuno odlepio za svojom ljubavnicom i baš je pobesnela. Zbog toga je u utorak uveče rešila da navondo pijana ode kod njega da se obračunaju. Prijatelji su pokušali da je urazume, ali nikoga nije htela da sluša. Pred svima je rekla: "Ja ću lično da im presudim".

Poslala je navodno poruku svom menadžeru Goranu da ide kod Slobe da "napravi masakr", a on joj je odgovorio: "Samo udri", pošto je mislio da se šali", kaže izvor.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

"Kada je stigla kod Slobe, nasrnula je na njega nožem, ali je bila pijana, pa nije mogla da ga povredi. Onda je odjednom nož okrenula ka sebi i pokušala da se probode, ali ni to nije uspela. Ko zna šta bi se sve desilo da Sloba nije odmah pozvao policiju.

Da Radanović već neko vreme uživa u novoj ljubavi, potvrdila nam je i Slobina prva komšinica, koja je insistirala na anonimnosti. "Često mu u stan dolazi jedna crnka, sva je u silikonima. Mislim da ima muža i dete. Sloba i ona se stalno nešto kriju, paze da ne budu upadljivi", priča komšinica pevača.

foto: Damir Dervišagić

