CECA U MEDIJIMA RETKO GOVORI O SVADBI, A EVO ŠTA STVARNO MISLI O BOGDANI RODIĆ: Za mene to nije ništa novo! A EVO zašto je pomenula i Anastasiju!

Svetlana Ceca Ražnatović konačno je rešila da prokomentariše venčanje svog sina Veljka Ražnatovića sa izabranicom Bogdanom Rodić, iako smatra da ej to privatni čin i da nema potrebe da swe o tome mnogo razmatra u medijima, iako je istakla da razume toliko interesovanje povodom veselja.

"Niti imam šta da odgovorim niti da pričam. Jeste da je bilo mnogo pitanja kada smo saopštili da će biti svadbe, bilo je tu i mnogo poziva, ali jednostavno nisam htela da ništa komentarišem, veselje jedne porodice, ustvari dveju porodica i to je to. To je ja mislim više privatni čin, a to što smo eksponirani i što ljude zanima i to mogu da razumem.

Ceca je otkrila da organizacija svadbe teče odlično, te da to nije ništa novo niti nepoznato porodici Ražnatović.

"Mi smo organizovani odlično, imamo iskustvo sa organizovanjem sličnih stvari, Veljkovo punoletstvo, pa Anastasijino, tako da za mene ovo nije nešto novo, samo ćemo se potruditi da bude nešto drugačije", rekla je Ceca.

Pevačica je priznala da je veoma zadovoljna Bogdanom i kako se uklopila u njenu porodicu, pa otkrila da joj je najbitnije da beba i njena deca budu zdrava.

"Nema tu najintimnijih osećanja, detalja. Oni žive zajedno dugo već, očekivalo se da se to desi, vereni su, u ozbiljnoj vezi, planirali su budućnost. Bilo je to jedno prijatno i lepo iznenađenje za obe porodice, svi smo srećni i radujemo se, samo neka je beba živa i zdrava i moja deca da su živa i zdrava, to je jedino bitno. Dobiću snajku kakva se samo poželeti može, potpuno se uklopila sa našom porodicom, oni su sjajni ljudi, ona je iz jedne domaćinske kuće, svi smo srećni, svi smo zadovoljni, to je najbitnije", iskrena je bila pevačica u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Kurir.rs, MV / Foto: Pritnscreen Ekskluzivno

Kurir