MASKIRANI KEBA ZAGLAVIO U URGENTNOM! Bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme pa NAGRABUSIO!

Dragan Kojić Keba tokom imitiranja Džejmsa Brauna u okviru šoua "Tvoje lice zvuči poznato" navodno je stao na ogromnu zavesu koja nije bila podignuta na vreme, a kada se podigla - odbacila ga je nekoliko metara.

Povređeni pevač, srećan što ga ništa gore nije zadesilo, potvrdio je ove navode, pa objasnio do detalja šta se zaista dogodilo.

"Što se tiče toga kako sam, mogu reći da sam i ovako i onako. Tokom snimanja TLZP-a povredio sam desno rame i to je srećna okolnost, jer sam pre nekoliko godina tokom snimanja povredio levo. Da sam povredio isto, moglo je biti gore, pa je to neka sreća u nesreći", rekao je Keba pa otkrio detalje nezgode koja mu se dogodila tokom izvođenja.

"Nezgoda se dogodila tokom imitiranja Džejmsa Brauna. Tik pre nezgode sam sa Knezom pevao pesmu Esme Redžepove, a nakon što je završena Esmina pesma, počela je imitacija Džejmsa Brauna. Bend je već bio na sceni, a velika zavesa iza bine. Došlo je do greške među scenskim radnicima i zavesa nije podignuta na vreme. Kada sam stao na zavesu, to je bio pad kao kada vas katapultiraju. Nisam bio svestan šta se dešava, ali sam znao da moram da ustanem. Nikada nisam reagovao brže. Mislim da sam reagovao brže nego što bi Kristijano Ronaldo reagovao", ispričao je on, ali nije želeo da odustane od snimanja, iako je bol bio jak.

"U trenutku sam osetio jak bol, ali sam stegao zube i izdržao. Prišao mi je glavni čovek, ali sam rekao da želim da odradim tu ulogu dok je sve vruće. Odradio sam svoja tri minuta imitacije, ali čim sam završio svoj deo posla, rekao sam da moram u Hitnu pomoć. Bol je bio toliko jak, da sam morao da proverim šta se dešava i nije bilo mogućnosti da ostanem", izjavio je pa dodao da su medicinski radnici bili šokirani njegovim izgledom.

"Pojavio sam se maskiran, našminkan onom crnom bojom. Nisam stigao da skinem sve, pa mi je pola šminke bilo na licu, pola ne. Ljudi koji su bili na dežurstvu mislili su da sam lud jer kada sam prethodni put došao, došao sam kao Severina. Budući da dežurni nisu mogli da procene da li sam poludeo, rekao sam im da čak iako sam lud, ne znam da jesam. Hvala Bogu, rekli su da nema nikakvog preloma, ali je kontuzija jaka", otkrio je Keba i dodao da se nada da će sledeća uloga biti mirnija.

"Produkcija mi i daje uloge u skladu sa temperamentom i energijom koju imam na sceni. Mene je najteže smiriti. Ipak, nisam pao zbog smotanosti i trapavosti, već zbog greške na sceni i ljudi koji tamo rade. Jednostavno sam bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Niko iz organizacije nije imao nameru da me povredi i zato neću da ih krivim. Znam da nisu imali nameru. Kasnije sam odmotao film i shvatio šta se dogodilo. Šta je, tu je, nisam imao nameru da pričam o tome, niti sam želeo da se ovo sazna", zaključio je pevač.

