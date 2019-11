IZA KULISA TVOJE LICE ZVUČI POZNATO: Keba se brije na suvo, a Pagonis ne vadi maramicu iz NOSA!

Iza kulisa popularnog šou-programa „Tvoje lice zvuči poznato“ svašta može da se čuje, vidi i uslika.

Tako je bilo i prošlog petka u studiju Prve televizije, gde se sprema ovo takmičenje u kome se poznati maskiraju i imitiraju, a sve u humanitarne svrhe. Paparaco Kurira bio je na licu mesta i uslikao Dragana Kojića Kebu, Nenada Pagonisa, Nenada Kneževića Kneza, ali i Katarinu Bogićević u akciji spremanja za spektakl.

Kao i dosad, Severinin svekar je prednjačio u snalaženju. On je ovoga puta dobio ulogu grupe Ramštajn i zbog toga je morao da drastično promeni izgled. To pevaču uopšte nije teško palo, ali da bi sve stigao na vreme, Keba je, verovali ili ne, odlučio da se obrije na suvo, što nije svojstveno ovom pevaču, koji i te kako vodi računa o svom licu i redovno koristi nekoliko različitih preparata za brijanje, umivanje i negu. Ali eto, Keba je zarad šoua odlučio da odere kožu i to mu je, sudeći prema fotografijama, teško palo.



S druge strane, Nenad Pagonis je imao muke s nosem, pa je u nozdrvu gurnuo papirnu maramicu. Sportista, koji je ovoga puta bio u koži Ace Lukasa, namučio se s maskom, a dodatni problem mu je napravila i maramica. Zato je Nenad Knežević Knez, iliti Mišo Kovač iz TLZP, pokazao stomak, što bi se reklo, za sve pare.



Kako su snimanja naporna i traju do jutra, učesnici se često zamore, ali i ogladne. Katarina Bogićević izgleda ne može da peva na prazan stomak, pa je na brzinu pojela punu kutiju šampinjona, što joj je očito dalo snage za nastup.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić/Foto: Damir Dervišagić

Kurir