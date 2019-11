KOMŠINICA OTKRIVA ŠTA TO KAJA OSTOJIĆ POSEDUJE ZBOG ČEGA MUŠKARCI GUBE GLAVU ZA NJOM: Džunior Džek MOLI da se pomire, a ona ŽIVI kod MENADŽERA! NEUHVATLJIVA!

Kaja Ostojić već nekoliko meseci uživa u emotivnoj vezi sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlović i po svemu sudeći ne namerava da se vraća bivšem suprugu Džunior Džeku.

Ono što je neobično jeste činjenica da Kaja kada je u Beogradu živi u kući svog menadžera Dušana Banjca u Zemunu. Sa druge strane, kada je u Briselu, živi u stanu koji rentira u centru, budući da se sa ćerkom Nikolinom iselila iz kuće bivšeg supruga Džuniora Džeka.

- Sa Kajom sam se videla nedavno, nakratko. Deluje mi srećno i zaljubljeno, ali sa novim dečkom je nisam viđala. Džuniora sam poznavala, dolazio je ovde i baš je divan momak - kaže prva Kajina komšinica Vesna, sa kojom Kaja razmenjuje recepte, jedna drugoj nose kolače, ali se i međusobno jadaju i traže savete.

- Pričamo naravno i kada ima neki problem. Bilo da je zdravstveni, poslovni ili ljubavni tu sam da je saslušam i dam joj savet. Moram da kažem da je dobro vaspitala ćerku i da je zaista dobar roditeljski posao odradila. Treba da bude ponosna majka - kaže Vesna, a na pitanje šta to poseduje pa mnogi muškarci gube glavu za njom, kaže:

foto: Pritnscreen/Instagram



- Pored toga što dobro izgleda, mislim zbog toga zato što je jaka žena. Ona je žena koja svakog zna da postavi na mesto i drži do sebe, ali iza takve žene stoji zapravo emotivna duša. Ona je veoma emotivna, samo to ne pokazuje. Ono što ne znate, to je da je Kaja dobra kuvarica. Uglavnom sprema zdrava jela, pošto se ona tako hrani - rekla je komšinica.

A evo šta je rekla Kajina kuvarica koja je priznala da je pevačica zapravo obična i normalna devojka.

- Kaju obožavam, a ona obožava moja jela. Obična je i normalna devojka, veoma inteligentna, lepo izgleda, ali najviše mi se dopada njen karakter. Jako je lepo vaspitana, fina, kulturna. Izuzetno je iskrena. Lepo se ponaša prema meni, kao da smo veoma bliske, a vidamo se povremeno. Jako lep ton ima, topao pristup, mogu daje zagrlim u svakom trenutku - otkrila je Dušica.

Radnica iz firzerskog salona takođe ma lepe reči za pevačicu iz Užica.

- Kaja je odlična mušterija. Ovde radim dve godine i o njoj imam sve najlepše da kažem. Kad god je u Srbiji ona dode kod nas na feniranje. Najviše voli talase. Ume da ostavi bakšiš. Nije zahtevna i umišljena, ponaša se potpuno normalno. Baš je jedna pozitivna i nasmejana žena - rekla je radnica iz frizerskog salona gde se Kaja sređuje.

Jedan komšija je pak poznaje bolje od drugih, pa nam je otkrio i neke detalje iz njenog emotivnog života.

- Čuo sam da je baš otkinula na ovog fudbalera i da je Džunior više uopšte ne zanima. Saznao sam od njenih prijatelja da je Džunioru krivo što više nisu zajedno i da bi se sa njom pomirio, ali ona neće - priznao je komšija Kaje Ostojić.

Kaja ovih dana boravi u Francuskoj, ali nije poznato sa kim.

foto: Printscreen Instagram, Printscreen Premijera

Kurir.rs, MV, Scena / Foto: Printscreen You tube

Kurir