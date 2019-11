LUNA ĐOGANI JU JE NAZVALA BOLESNICOM, PA ISTRESLA SAV PRLJAV VEŠ! Ermina je u Zadrugu otišla JER VOLI GAGIJA? Evo na šta je sve spremna SAMO DA MU BUDE BLIZU! ŠOK! (FOTO)

Ermina Pašović odgovarajući na pitanja gledalaca otkrila je čuvenu tajnu koju je uporno isticala da čuva o Gagiju, pa napravila lom kako u rijualitiju, pa tako i van njega. Naime, ona je izazvala reakciju pobednice iz prethodne sezone, Lune Đogani, kojoj nije palo teško da u svom stilu postavi stvari na svoje mesto.

"Sad ću izneti sve. Gagi je meni letos napisao da me voli. Ja sam njemu odbrusila. Čovek se zaljubio. Bane je sve to čitao. Gagi je mene u autu pitao: 'Šta je sa nama?" pričala je Ermina.

"Pored svog deteta koje je bilo u autu, ja te to pitao?!" zapanjen je bio Gagi, a nakon ove njegove izjave nastalo je pakleno stanje.

"Da li govoriš da ja sada lažem? Ja mislim da ti nisi mutav i da praviš ovde priču. Lažeš kako zineš, nemoj da si mi se u životu obratio više", urlala je ona.

"Ja nisam zaljubljen u nju! Ja imam devojku napolju", iskren je bio Đogani, pa zahtevao da se objavi njihova prepiska.

"Imali smo kontakt preko Fejsbuka vezano za Luninu podršku. Onda smo počeli da se kuckamo. Gajili smo simpatije, izjavljivali. I ona meni i ja njoj. Pričali smo preko video-poziva. Uglavnom su bile teme 'Zadruga' i Luna", otkrio je denser.

"Gagi, vučeš me za jezik! Pošto se Luna potpuno promenila, ja sam to organizovala. Nisam mu organizovala to zato što ga volim, već zato što se Luna promenila", izjavila je Ermina, a to je izgleda bila i zadnja kap koju je Luna mogla da podnese.

"Pošto me gospođica Ermina ili Mina, kako se već predstavlja, konstantno upliće u priče, vezano sa mojim tatom, moram da se oglasim. Devojka je bila moj fan i želela je žarko da uđe u 'Zadrugu'. To je uspela preko mog tate. Poslala je za rođendan tri košulje i farmerke, osamdeset odsto rođendana nije nikako ona organizovala. (Gagijeva) sestra i ja smo organizovale ceo rođendan. To što imam dečka ne znači da nisam u stanju da organizujem rođendan svom ocu, bolesnice. Ušla je kao podrška mog tate, a sad ga tamo kanali. Imam poruke gde mi je rekla da ga voli i da će ući zbog njega", poručila je Luna putem društvene mreže Instagram.

