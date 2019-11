MENE U TO NI BOG NE MOŽE DA UBEDI! Lepi Mića brutalno o Ermini i Gagiju: Slučajno otkrio veliku tajnu pa je SVIMA PRENEO!

Lepi Mića progovorio je bez dlake na jeziku o odnosu Ermine Pašović i Gagija Đoganija. Razna šuškanja tresu Belu kuću već neko vreme, a on je igrom slučaja saznao nešto što mu je veoma pomoglo u stvaranju sopstvenog mišljenja.

Pevač je u okviru "Pitanja gledalaca" bez dlake na jeziku sa svima podelio veliku tajnu koju je otkrio, te u svom stilu izneo i svoje mišljenje o njima dvoma.

foto: Printscreen

"Ja ono što je on njoj govorio u pabu nisam govorio svojoj supruzi kada smo bili u najvećem ludilu. Ja sam im rekao: 'Vi ste imali se*s'. Mislim da su imali se*s. To mi je neverovatna emocija. Ne može Bog da me ubedi da nema tu toga. Sticajem okolnosti sam saznao šta je Erminina tajna. Tajna je da je Gagi zaljubljen u nju. Ako lažem, neka me ona demantuje. Verovatno se nešto desilo u tim kolima. Znam kako je kad neko nekoga voli", izjavio je Mića, pa pokrenuo veliku dramu u rijaliti kući.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

