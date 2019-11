VELJAČA PROGOVORILA O NOVOM DEČKU! Mi se dugo poznajemo, a on je neko ko mi SADA BAŠ TREBA! (FOTO)

Jeleni Veljači posle razvoda od kolege Dražena Čučeka, s kojim ima ćerku Lenu, trebalo je vremena da nađe srodnu dušu i otpočne vezu. Međutim, u njenom životu se desio preokret - Ivan Galo! O razlogu njenog zaljubljenog osmeha progovorila je bez dlake na jeziku, ističući da je Ivan muškarac koji joj baš sada i treba.

"Zaista sam srećna. Teško mi je da odaberem samo jednu stvar kojom me je osvojio Ivan. To je spoj više karakteristika i nekih stvari koje se moraju poklopiti, ali bih rekla da o nekim ključnim životnim stvarima mislimo isto, inače se ne bismo zaljubili. On je i te kako u ovom trenutku muškarac koji mi odgovara po mnogo čemu. Mi se poznajemo dugo jer smo radili zajedno, on je iskren, emotivan, duhovit. To su bili njegovi kvaliteti, ali me nije samo time osvojio. U ljubavi uvek postoji faktor iks i teško ga je nazvati jednim imenom. Mislim da bi to bilo i malo nepravedno", bila je iskrena ona.

Iako je poznato da u mnogim talent šou programima takmičar mora da poseduje taj neki "iks faktor", evo da li je Ivan prošao "sve procedure takmičenja".

"Nije bilo takmičenja, ali u svakom slučaju tu je gde jeste. Tako da je očigledno da mi se nešto jako sviđa kod njega", izjavila je kroz osmeh Jelena.

Da je posle razvoda mnogim damama teško da uplove u ljubavni odnos, slaže se i glumica.

"Razvod zaista jeste traumatična stvar za svaku ženu i muškarca. On nije lagan, težak je i treba dati vremena činjenici da prihvatiš da je ljubav nestala, jer se svi sigurno venčavamo srcem i verujemo da će to trajati večno. Treba dati vremena ljubavi da se transformiše, da se pretvori u prijateljestvo, a kada još imate dete, onda u jednu vrstu lojalnosti koja nema veze s emotivnim, ljubavnim odnosom. Nikada nisam skrivala da mi je jako teško što smo se Dražen i ja razveli i oboje smo tome pristupili zrelo i s trudom da ostanemo dobri roditelji Leni", ispričala je ona.

Jelena je poznata i kao neko ko na društvenim mrežama iskreno govori o problemima, ali ima i stav kada je u pitanju roditeljstvo.

"Nije to nešto što planiram, ali nikada nisam doživljavala društvene mreže kao mesto gde bi trebalo da se cenzurišemo ili reklamiramo. Meni nije to poenta. Cilj mi je da sa tim, kako se kaže popularno, komjunitijem, ljudima koji nas prate, s kojima komuniciramo putem društvenih mreža, delimo naše životne stavove, iskustva. Neki stavovi se naravno menjaju. O majčinstvu nisam znala mnogo iskustveno. Znala sam puno teoretski. Kada sam dobila dete, puno toga se promenilo i naravno da o tome imam potrebu da govorim, da osnažujem druge mame koje su sada u situaciji u kojoj sam ja bila i da kao osoba koja ima medijski kapital imam potrebu, osećaj i obavezu da taj prostor koristim za društveno korisne stvari", rekla je ona.

Snimajući seriju "Pogrešan čovek", Jelena je sa ćerkom Lenom provela godinu dana u Beogradu.

"Beograd mi nedostaje, kao i mojoj Leni. Povezali smo se sa ljudima koje smo upoznali i sa onima s kojima sam radila, glumcima, njihovim porodicama, decom. Čujem se sa njima, nalazimo se. Oni dolaze u Zagreb, ja u Beograd. Baš ću sa Lenom sada opet doći u Beograd na jedan porodični izlet. Svi smo se povezali tokom rada na seriji 'Pogrešan čovek' i radujemo se svakom druženju. Nadam se da će ostati tako", zaključila je glumica.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Instagram screenshot

Kurir