3 SATA NISU MOGLI DA ME PROBUDE! A onda me je Milan Stanković izgrdio: Rada i danas pamti šta joj se desilo na putu za Ameriku!

Rada Manojlović progovorila je o svom strahu od letenja, pa onda otkrila kako je jednom prilikom navodno pokušala da smiri živce kojom čašicom više. Međutim, nije sve prošlo baš onako kako je očekivala.

"Bila sam primorana da se napijem da bih preživela tako dug let. Nas nekoliko pevača iz Granda je letelo za Ameriku i jedan od njih me je savetovao da se opustim uz alkohol. I ja ga poslušam - uzmem dve flašice vina i na prazan stomak iskapim obe", ispričala je, navodi se, Rada, koja je tom prilikom zapravo doživela "prekid filma".

"Otišla sam u WC, zaključala se i zaspala. Nastao je haos! Stjuardese su lupale na vrata, ali nisu mogle da me probude. Tri sata sam tako provela u toaletu, dok nisam došla sebi. Pojeo me blam kada sam izašla iz WC-a, svi putnici su gledali u mene. Zvezde Granda koje su bile sa mnom na letu rekle su da sam ih obrukala. Najviše me je izgrdio Milan Stanković. Ne mogu da verujem da sam se napila na deset hiljada metara. To mi se desilo jednom i nikad više", zaključila je pevačica koja od tada skoro da uopšte i ne pije.

"Samo u Četerežu i to tatinu rakiju", dodala je Rada.

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Printscreen, Premijera

Kurir