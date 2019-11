MOJA BAKA MISLI DA SAM UDATA ZA HARISA: Rada Manojlović o dečku skoro nikad ne govori, prozivaju je da krije RASKID, a ovo je istina o njihovom odnosu!

Rada Manojlović obično bira provokativne odevne kombinacije, a sada se na jednom događaju pojavila u pantalonama.

Ona kaže kako je došlo vreme da se uozbilji.

"U poslednje vreme sam uvek lepo raspoložena, i kad nisam ja jesam. U četvrtoj sam deceniji života, vreme je da se uozbiljim", rekla je na početku razgovora Rada, a svojim odgovorom na pitanje o udaji uspela je sve da nasmeje.

"Samo mi još to fali! Moja baka je malo zaboravna, starija je i ona misli da sam ja već udata, tako da to vam je to", kaže pevačica i otkriva kakav je trenutno njen odnos sa Harisom Berkovićem, budući da se u domaćim medijima često polemiše da su na ivici raskida.

"Moj i Harisov odnos je dobar, sve je kako treba! Vidite i po meni, da nije dobro, ne bih bila ovako lepo raspoložena", rekla je Rada.

