ROJEVIĆ: Ova reprezentacija donosiće radost naciji

Muška seniorska reprezentacija Srbije u nedelju u Novom Sadu igra revanš meč baraža za Svetsko prvenstvo protiv Španije, a u prostorijama Sportskog centra FSS danas je održana konferencija za medije tim povodom.

Srpska selekcija je u prvom meču u Španiji doživela poraz rezultatom 32:28, ali je ostavila veoma pozitivan utisak protiv najvećeg favorita u baražu.

Svetsko prvenstvo igra se naredne godine, od 14. januara do 2. februara, a domaćini će biti Hrvatska, Danska i Norveška.

Svoja očekivanja u revanš meču protiv Crvene furije najpre je izneo selektor Orlova, gospodin Boris Rojević.

“U goste nam dolazi jedna rukometna velesila, mogu to slobodno da kažem. Španija je višestruki svetski i evropski šampion i u svojim redovima ima igrače svetske klase, zaista jedan neverovatan tim rukometnih zvezda. Ipak, u nedelju garantujemo da ćemo protiv njih dati ne svoj maksimum, već i preko svog maksimuma. Ako svaki igrač pruži još pet ili 10 posto više, uz igru koju smo prikazali u prvom meču, nemamo čega da se bojimo. Čuli smo da će SPENS biti pun i tome se posebno radujemo, ovi momci su to svojim zalaganjem i pristupom apsolutno zaslužili. Voleli bismo da smo kompletni, ali igrači koji su ovde su zdravi i to je najvažnije, a u prvom meču su dokazali da borbom nadoknađujemo izostanke. Kako god odigrali i koji god rezultat da bude na kraju, ja sam zaista ponosan na ovu ekipu i na to kako se ponašaju, treniraju i odnose prema dresu reprezentacije”, rekao je gospodin Rojević i potom elaborirao:

“Primera je mnogo, ali bih izdvojio jedan. Predrag Vejin je dobio poziv naknadno, dan pred meč. Odmah je krenuo na put, promenio nekoliko različitih prevoznih sredstava i posle 15 sati putovanja stigao i pridružio se ekipi. Iako se ispostavilo da je Kojadinović na kraju bio spreman da odigra utakmicu, Vejin nije ulazio u igru, on nije ni želeo da čuje izvinjenje. Rekao je da je njemu uvek čast da bude deo reprezentacije, makar i na tribinama sedeo i voleo bih da to čuju mlađe generacije rukometaša. Takav odnos prema svojoj zemlji i reprezentaciji pravi je primer, ovim putem se zahvaljujem Peđi na tome, i zato verujem da će ova reprezentacija kroz godine koje dolaze apsolutno donositi radost naciji”, zaključio je najuspešniji srpski trener za 2023. godinu.

Kapiten srpskog tima i jedan od najboljih čuvara mreže na svetu, Dejan Milosavljev, poručio je takođe da veruje u pozitivan rezultat.

“Jako sam ponosan na tim, igrali smo sa maksimalnom verom i borili se do poslednje sekunde u prvom meču. Nažalost, falilo nam je malo i sreće. Mislim da smo zaslužili i bolji rezultat, ali protiv takve jedne reprezentacije kao što je Španija, na njihovom terenu, mislim da smo odigrali jednu odličnu utakmicu. Isto tako, verujem da ćemo ispravitio greške iz prvog meča već u nedelju. Jako sam srećan što se bavimo samo sami sobom, ne bavimo se toliko Špancima, već smo fokusirani na našu pripremu. To je veliki korak napred i mislim da je pravi i da može da nam donese pozitivan rezultat. Radujem se što će doći toliko ljudi da nas podrži i garantujem im da ćemo se boriti svim snagama da pobedimo i da izborimo plasman na Svetsko prvenstvo!”

Sa kapitenom se usaglasio i srednji bek Srbije, Lazar Kukić.

“Svi željno iščekujemo revanš gde ćemo igrati pred punim tribinama, pred našom publikom, našim porodicama i prijateljima. To nam je uvek dodatna motivacija i ne sumnjam da će nam publika dati vetar u leđa u nameri da ostvarimo svoj cilj. Ostao je aktivan rezultat posle prve utakmice, a falilo nam je samo malo sreće i malo više snage u tim ljučnim trenucima. Moglo je da bude i egal, da meč završimo sa manjom razlikom, ali mislim da smo pružili izvanrednu partiju, naročito u prvom poluvremenu. Uradili smo analizu i sada ispravljamo detalje u našoj igri, daćemo poslednji atom snage da preokrenemo rezultat i da obradujemo naciju!”

