LJUBA RASKRINKALA ERMINU! Pokazala sve poruke koje joj je zadrugarka slala: Spominjala je Čolaka i NJEGOVU MAJKU, svi se plaše reakcije!

Ermina Pašović ne prestaje da intrigira otkako se pojavila u Beloj kući "Zadruge 3", kako zbog odnosa sa Čolakom, pa tako i nerazjašnjenog odnosa sa Gagijem Đoganijem. Međutim, ona privlači pažnju i zbog brojnih drugih konekcija koje ima u rijaliti svetu, a jedna od njih je - Ljuba Pantović.

Naime, bivša zadrugarka kao jedna od najboljih Banetovih prijateljica iz rijalitija bila je u kontaktu sa Pašovićevom pre njegog ulaska, i vrlo otvoreno priznaje da deli mišljenje sa većinom zadrugara - da je Ermina neiskrena.

Nakon te prve prozivke na Ljubinom storiju na Instagramu, ona je obelodanila i glasovne poruke koje joj je Pašovićeva slala pre ulaska u rijaliti. Tom prilikom, ona je istakla da nikako ne bi ušla u "Zadrugu" zbog Čolaka jer bi na taj način pogazila svoj ponos, bez obzira na to što ju je navodno i njegova majka Jasmina terala da uđe.

"Znaš kako se ceo dan osećam. Danas me Jasmina ceo dan zove, teši, ženi loše, nije joj dobro. Ubeđuje me da uđem, svi me ubeđuju da uđem, ali nema šanse... Ne bih ja pogazila svoj ponos radi Čolaka, da se*e zlato. Ne pada mi na pamet. Dovoljno je sam sebe ukanalio celom situacijom. Ja ne želim da budem žrtva, žrtva nikad nisam bila. Sledeće, ja neću ući da se borim za jednog Baneta Čolaka. Ili ja da dokazujem nekome moju priču, mene je sramota njegove sramote", govorila je Ermina Ljubi Pantović.

Podsetimo, Jasmina je u razgovoru sa Banetom istakla da je Ermina u "Zadrugu 3" ušla zbog Gagija, a ne zbog njega, kao i da ga je izmanipulisala i da želi da on prekine vezu.

