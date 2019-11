RASPUŠTENICA NAM NEĆE UĆI U KUĆU! Slobini roditelji ni da čuju za udatu SNAJKU, kukaju na sav glas: Kao da su mi PROKLELI sina! Ono što im je pevač poručio, ostaviće vas bez teksta

Roditelji pevača Slobe Radanovića, majka Draginja i otac Dušan, navodno su očajni i neutešni otkad su saznali iz medija da je njihov sin mezimac u vezi sa udatom Jelenom Đuričanin Marković, koja ima dvoje male dece.

Čim su videli prvu objavu o Slobinoj tajnoj ljubavi sa udatom ženom, roditelji su zvali pevača da ga pitaju o čemu se radi, potajno se nadajući da im će im reći da to nije istina. Međutim, iako je Sloba roditeljima rekao da se za sada samo druži sa Jelenom, njih to nije smirilo i svaka nova informacija o Slobinoj vezi sa Jelenom njegovim već ostarelim i bolesnim roditeljima Draginji i Dušanu unosi još veći nemir.

Kap koja je prelila već punu čašu gorčine, koju Radanovići godinama osećaju zbog ljubavnog života svog sina, bilo je saznanje da je Sloba spreman da se oženi Jelenom i da im je sa dvoje dece predstavi kao snajku.

- Draginja i Dušan su očajni, Dušan samo ćuti i gleda u jednu tačku, a Draginja, jadna, kuka na sav glas. Rekla je: "Raspuštenica nam neće ući u kuću. Sve može da se dogodi, ali da je primimo pod naš krov i u našu skromnu kući i čestitu porodicu, e to ne može. Ta hoće da se uvali sa dvoje dece našem dobrom Slobi, koji osviće u kafani i peva da bi nešto stvorio. On treba da gleda njenu decu, koju je izrodila sa nekim kriminalcem, i još da se naš sin plaši osvete tog čoveka. Jadni smo mi kad nas ova muka snađe" - otkriva kućni prijatelj Radanovića iz Zrenjanina.

Izvor dalje navodi da je Sloba izuzetno brižan sin i da je strahovao kako će njegovi roditelji doživeti najnovija pisanja o njegovoj vezi sa Jelenom uporedo sa zebnjom što se Jelenin zvanični muž Igor Marković spominje u medijima zbog njega. Ipak, strah prikriva vikanjem, a roditeljima je zabranio da čitaju novine. Prijatelj porodice Radanović otkriva i šta je Sloba rekao roditeljima.

- Sloba je dobar dečko, dobar sin, ali ne ume da se nosi sa situacijama koje stalno sam pravi. Prvo je namučio roditelje kada je prevario ženu u rijalitiju, to je pukla bruka i sramota po Zrenjaninu. Sad i udata žena. Kad su počeli da ga kritikuju, rekao im je: "100 puta sam vam rekao da ne čitate novine i laži koje šire. Sve ću da ih tužim. Jelena već dugo nema ništa sa mužem, a žena ima svoju muku jer ima jedno bolesno dete. Ona je moja prijateljica. Prija mi kao osoba jer je izuzetno posvećena našem odnosu i ume da me sasluša, za razliku od Kije, koja je samo htela ja nju da slušam", završava izvor.

Pozvali smo Draginju Radanović kako bismo proverili ove navode, ali je ona spustila slušalicu čim je čula da je zovu novinari. Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Slobom Radanovićem, ali on nije dgovarao na pozive.

Jelena: Volim i muža i Slobu

Slobina udata devojka odvažila se da za jedne dnevne novine ispriča svoju verziju ljubavi sa pevačem i tom prilikom je otkrila da su se upoznali na njen poziv.

- Sloba je pevao na proslavi mog rođendana prošle godine, tada smo se i upoznali, ali imam utisak da ga oduvek poznajem. Prirodno se ponaša i to mi je veoma bitno jer ne volim folirante. Iskren je i pažljiv, veliki vernik i humanista. On se loše oseća zbog svega što mu se dogodilo u protekle dve godine, a ja umem da ga slušam. Sloba me privukao malim, ali za mene ipak velikim stvarima, i to čini svakodevno - rekla je Jelena. Ona je demantovala da se Sloba plaši njenog opasnog muža.

- Sloba i moj muž su se upoznali, ali niko nikome nije pretio. On mene uvek podržava i ne bi imao ništa protiv da sam sa Slobom, on je stabilna ličnost i ako nismo uspeli kao partneri, ne znači da se ne volimo i ne poštujemo.