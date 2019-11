SLOBU JE STIGLA SVAKA MOJA KLETVA I SUZA! NEKA VIDI KAKO JE BITI LJUBAVNIK: Luna Đogani ne krije sreću zbog veze svog bivšeg, a evo šta jedva čeka!

Luna Đogani smatra da je njenog ljubavnika Slobu Radanovića dočekalo sve ono što joj je radio. Pevačica je priznala šta misli o njegovom odnosu sa udatom Jelenom Đuričanin Marković.

Radanovićeva devojka Jelena, svog supruga Igora Markovića ostavila je zbog Slobe s kojim je već duže vreme u vezi.

"Slobu su stigle sve moje kletve i svaka moja suzal Ne mogu da budem neiskrena i da kažem da mi nije drago. Jeste! Drago mi je samo zato što Slobodan nije ispao čovek prema meni. Evo, neka sada vidi kako je biti ljubavnik. Baš me zanima kako ce se sada ponašati kada ga svi budu okarakterisali kao otimača" rekla je Luna prijatelju koji preneo njene reči.

"Znate kako kažu, sve se vraća. Ovaj od gore sve gleda. Vidim da on pokušava da se izvadi iz čitave situacije, ali je i više nego očigledno da je on sa tom udatom ženom u vezi. Baš me zanima šta li njen muž, za kojeg Sloba kaže da ga gospodin, ima da kaže na to što mu je Radanović preoteo ženu. Nadam se da će debelo osetiti šta znači biti nečiji ljubavnik", kaže izvor.

