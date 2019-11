DRAMA PRED SVADBU DECENIJE! Bivši Bogdanin TAJNO gledao kako Veljko odvodi mladu, pa ga JAVNO PROZVAO! Ceca ŠOKIRANA

Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, oženio se verenicom Bogdanom, a svadba decenije nije ipak mogla da prođe bez skandala.

Naime, sreću mladenaca pokušali su da zasene Veljkova bivša devojka Maša Terzić i Bogdanin bivši iz Titela, koji je jedva dočekao da se izjada novinarima.

foto: Instagram screenshot

Naime, bivša devojka mladoženje Maša Terzić izazvala je opšti skandal svojim komentarima na društvenim mrežama! Prvo je napisala kako samo ona nije dobila poziv za venčanje, dok su njena dva brata pozvana, a onda je dodala da će se i ona brzo udati, što je znak da je mnogo pogodila Veljkova sreća sa Bogdanom.

foto: Facebook

S druge strane, čisto sumnjamo da su novinari baš na dan svadbe slučajno sreli Bogdaninog bivšeg momka Uroša, i to u kafiću nedaleko od Bogdanine porodične kuće. On je pomno pratio kako pristižu svatovi i nervozno čekao da se pojavi lepa Bogdana u venčanici! Društvo su mu pravili najbliži ortaci koji uopšte nisu krili da je Bogdana Uroševa najveća i nikad prežaljena ljubav, čak su ga i tešili da će je vremenom zaboraviti! On je priznao kako se plaši Veljka, pogotovo kada je video da je Cecin jedinac iz prve pogodio jabuku.

"Neka joj je sa srećom, to je bila dečačka ljubav! Nemojte me slikati da me Veljko ne dohvati onom puškom kojom je gadao jabuku", rekao je Bogdanin bivši momak Uroš. Ipak, mladenci na njihov najsrećniji dan nisu saznali šta se sve dešavalo i koliko su njihovi bivši bili ljubomorni zbog venčanja, jer Ceca i Anastasija nisu htele ništa da im kažu, iako su odmah saznale šta su pričali Maša Terzić i Bogdanin bivší za kojeg nikada nisu ni čule. Ceca je ostala u šoku kada je videla koliko su ljudi spremni daleko da idu zbog zavisti i ljubomore, ali je samo odmahnula rukomi rekla: "Ko gubi nek se ljuti!"

Anastasiji nije bilo pravo zbog Mašinog postupka jer su se one nekad družile, ali je venčanje u Hramu Svetog Save bilo toliko lepo, kao i gala proslava u hotelu Hajat, pa nije dozvolila da joj bilo šta pokvari sreću zbog venčanja brata sa devojkom koju mu je ona pronašla na Kopaoniku i tako kumovala njihovoj večnoj sreći.

foto: Jelena Janjić/Espreso

Kurir.rs/star/foto Marina Lopičić/Kurir/Jelena Janjić

Kurir