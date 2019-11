KAŽU DA BI BOJANIĆ SAŠKI KARAN ZBOG OVOGA TREBALO SVAKI DAN DA PALI SVEĆU! Da nije bilo nje, on sad ne bi bio živ?!

Saška Karan i Miloš Bojanić, iako rijaliti neprijatelji, početkom 2000. bili su izuzetno bliski. Kako se navodi, Saška je svojevremeno spasla život Bojaniću kada je on hteo da prevari opasne momke i proda im automobil koji nije bio u dobrom stanju.

"Miloš bi trebalo Saški svakog dana da pali sveću u crkvi, koliko ga je zadužila. On sada ne bi bio živ da nije bilo nje, ali je on to prebrzo zaboravio. Naime, Miloš je prodao svoj skupoceni automobil marke 'porše' opasnim momcima iz Zemuna, ali im nije saopštio da je taj automobil nije u sjajnom stanju. Uzeo je pare i prestao je da im se javlja na telefon, ali oni su se nameračili da kola vrate vlasniku i da uzmu nazad svoj novac", počeo je priču izvor pa dodao da su mu (Bojaniću) oni prvo nudili da popravi deo koji je koštao deset hiljada maraka, ali da on za to nije hteo da čuje.

"Momci su prvo hteli da budu fini i zamolili su Miloša da popravi deo koji je bio pokvaren ili da im da novac za popravku, ali on je to odbio i rekao da on nema veze s tim. Pošto je bio bezobrazan, oni su počeli da mu prete i rekli su da kada ga budu našli, neće ostati živ. Čak su mi i opisali kako će glavu da mu odseku i da ga niko neće pronaći. Pošto su znali da je pevač, pozvali su svoju drugaricu Sašku Karan da provere kakav je Miloš čovek i s kim su se upetljali", kaže izvor i dodaje da da je Saška, kada je čula za priču, molila drugare da ga ne diraju i da će ona sve da reguliše.

"Jedno veče ju je taj jedan lik pozvao i pitao je kakav je čovek Miloš Bojanić, koji mu je prodao neispravna kola. On joj je objasnio šta im je pevač uradio i rekao joj da će ga ubiti. Sašku je to veoma potreslo i tri dana ga je molila da to ne radi, pošto joj je Miloš prijatelj. Na kraju, samo zbog Saške oni nisu povredili Bojanića i oprostili su mu prevaru, a pošto on nije vratio novac, Karanova je regulisala njegovo dugovanje", tvrdi izvor blizak Saški i otkriva da Bojanić zna da je ona urgirala za njega i da ga je praktično ostavila u životu, ali da joj nikada nije rekao ni hvala.

"On se Saški nikada nije zahvalio, niti je ikada više spominjao tu priču. Nju je to pogodilo, ali mu to nikada nije prebacila i želela je samo da zaboravi na ta tri paklena dana", zaključio je izvor.

foto: Printscreen

Aleksandar Gazivoda, suprug Saške Karan, sve ovo je potvrdio.

"Ne želim da pričam o tome, bilo je to davno, ali je istina, od reči do reči. Saška ga je spasla. Ne znam kako je Miloš upao u to društvo, niti me zanima, ali moja supruga je garantovala za njega i samo zbog nje je on danas živ", rekao je on.

Gazivoda je, takođe, otkrio da mu Saška nedostaje i da bi voleo što pre da izađe iz rijalitija. Ipak, tvrdi da kada je u "Zadruzi" bar zna da je na sigurnom jer je ona u stvarnom svetu magnet za nevolje. On se zatim prisetio jednog incidenta u Banji Vrujci:

"Saška je temperamenta žena i lako plane. Kada nju niko ne dira, ona je super, ali ako joj neko stane na žulj, nema vam pomoći. Tako je bilo i jedne godine, kada smo bili u Banji Vrujici. Parkirali smo se i Saška je očešala svojim automobilom drugi auto. Vozač je izašao i napravio haos, vikao je... Ja sam pokušao da smirim situaciju, ali nisam uspeo, pošto je Saška već uzela ciglu da ga gađa. Na kraju je čovek video ko je ona, pa je popustio. Eto, to je samo jedna od situacija s njom", ispričao je Gazivoda.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Nebojša Mandić, Marina Lopičić

Kurir