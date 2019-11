VODITELJKA RTS OTVORILA VRATA PORODIČNOG DOMA! Progovorila o privatnom životu, a tek da čujete kakva je DOMAĆICA!

Voditeljka Marija Popović otvorila je vrata svog porodičnog doma u kom živi sa suprugom Milanom i ćerkom Sofijom. Osim o svojim i navikama njene porodice, progovorila je i o tome kakva je domaćica, te kako priprema slavu Sveti Alimpije. Kako je istakla, na meniju prebranac je neizbežan.

"Za veliki deo dekoracije u stanu zadužen je moj suprug Milan Popović, koji je moj kolega. Za magnete je odgovorna Sofija, ona voli da pravi ovu gužvu na frižideru. To nam je ostalo iz starog stana. Ovaj frižider nam je bio omiljen i u prethodnom stanu, u garsonjeri u kojoj smo živeli, pa smo ga prebacili. To je retka stvar iz starog stana jer smo dosta novih predmeta uneli. Kad dođem s nekog putovanja, mi donesemo magnet i on nas podseća na taj period", ispričala je voditeljka, a onda otkrila ko je bio zadužen za osmišljavanje izgleda kuhinje.

"Kuhinja je pravljena, a opet smo je iskreirali Milan i ja. Nismo gledali časopise. Tokom putovanja uvek svratimo u neki salon nameštaja i tako dobijemo ideje. Kuhinja deluje kao da ima mnogo detalja, ali zapravo nije teška za održavanje. Sve se to brzo očisti", uverava crnka sa malih ekrana.

Marija priznaje da nema mnogo vremena za kulinarske aktivnost, ali da isključivo sprema zdrava jela.

"Ne mogu da stignem da kuvam svaki dan, ali je tu moja mama koja je veliko srce i bez koje ne bih mogla da izguram zdravu ishranu cele naše porodice. Kada kog mogu, napravim neki zdravi recept. Ono što ponudim u emisiji, to prvo probam kod kuće, pa tek ako uspe, onda predstavim gledaocima", objašnjava ona.

Marija je ponosna na činjenicu da ima porodicu koja je tradicionalna - poštuje se vera i sve porodične vrednosti.

"Mi smo jedna prava tradicionalna porodica. Mi stvarno držimo do porodičnih vrednosti i to nije floskula. Zaista se trudimo da je porodica ispred svega i u tom smislu smo veliki tradicionalisti. Naravno, i vernici. Slavimo Svetog Alimpija. Pripremam posnu slavu, pošto je u vreme posta. Pripremam ribu, prebranac, posne kolače, sve po redu i uživam u tome. Mislim da su slave prava prilika da se porodice zbliže. Nije isto kada se slave rođendani i slave, nekao je drugačiji duh u kući, nekako je mirnije, baš je lepo. Suprug i ja smo se venčali na Svetu Petku, na taj praznik smo i krstili Sofiju, te je i taj dan vrlo važan za našu porodicu. Mi vrlo poštujemo naše praznike i svece. Ko ne poštuje svoju tradiciju, ne može ni tuđu", ističe voditeljka.

Marija je priznala i da zapravo voli da čisti stan u kojem živi sa mužem i ćerkom.

"Ja sam domaćica koja ima veoma dobar usisivač sa onom četkom koja lepo sve sakupi. Kad nešto volite i kad u nečemu uživate, nije vam teško. Da mi oduzima vreme, oduzima mi. Veliki sam perfekcionista i to me košta vremena i živaca u životu. Kada nešto radim, onda radim najbolje što mogu ili ga ne radim uopšte. Tako je u poslu, tako je i u braku i u sređivanju kuće. Moja mama ima fenomenalnu rečenicu: “Ako ti najbolje čistiš, onda izvoli ti čisti”. Ja sam na sebe navukla dosta obaveza zato što smatram da ću to najbolje uraditi, ali to, žene, nije dobra ideja", izjavila je ona kroz smeh.

Voditeljka je otkrila i to da je veliki ljubitelj kafe.

"Ja sam fan kafe i baš volim da pijem kafe. Nekad je pijem i u 10 uveče, što uopšte nije dobro i ne preporučujem nikome. Vrlo često se otimamo oko fotelje i lenjivca u dnevnoj sobi, tu najviše volimo da uživamo."

Inače, Marija Popović je godinama u braku sa kolegom Milanom Popovićem, a to je, bar u njihovom slučaju, prednost.

"To je mač sa dve oštrice, ali mislim da je jako dobro u našem slučaju. Imamo razumevanja jedno za drugo i vrlo lepo usklađujemo obaveze pa naša Sofija nikada ne trpi, uvek ima roditelja pored sebe. Ne oseća posledice, ipak je to posao koji nema tačno radno vreme. Nekada se radi noću, vrlo kasno, ostaje se na snimanjima, nekada ujutru. Dobro se kombinujemo i to što se bavimo istim poslom u našem slučaju više donosi dobrog, nego probleme", smatra voditeljka.

