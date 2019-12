POTRESNA ISPOVEST MARINE TUCAKOVIĆ! Našla je sina mrtvog i ne želi ni posle 11 godina da zna REZULTATE OBDUKCIJE!

Prvog decembra navršava se 11 godina otkako je Miloš Radulović, sin Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, pronađen mrtav u porodičnoj kući u centru Beograda.

Miloš je sahranjen tri dana kasnije na Novom Beogradu.

Marina je godinama ćutala o ovoj bolnoj temi, sve do protekle 2018. kada je istakla da je za nju to bio najteži događaj u životu. Miloševo beživotno telo pronašla je upravo ona.

"Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite", rekla je svojevremeno Marina.

"Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti", dodala je tada Tucakovićka.

Miloš je pre 11 godina legao da spava, ali se više nikada nije probudio. Kada je Marina pronašla njegovo telo on je bio modar, a Hitna pomoć je mogla da ustanovi samo smrt.

"Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo... Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu", ispričala je tekstopisac.

U jednom od svojih razgovora sa novinarima, Marina je rekla i kako nikada nije želela da vidi rezultate sa obdukcije, jer joj to nije bitno.

"Nisam želela da vidim rezultate obdukcije. Šta mi to znači? Da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo... Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Ja sam sa tom decom bila 24 sata. Imali su sve, vodila sam računa, ali eto, društvo ih je povuklo... Ako je neko bio uz tu decu, posebno uz Miloša u tim situacijama, onda sam to bila ja. Ja sam se posle njegove smrti nisam radila nekoliko meseci. Imala sam podršku, muzika mi je bila u krvi i ja sam to morala..." izjavila je ona tim povodom.

Marina Tucaković je ranije za medije priznala da je samo jednu pesmu posvetila sinu Milošu, "Mišo moj" koju je otpevala Ana Nikolić, a nakon par godina demantovala je navode da je i pesma Nataše Bekvalac "Hiljadu nula" posvećena njenom preminulom sinu.

"Pesmu sam pisala u svom najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina! Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese publici, a onda je izbor pao na Anu Nikolić", pričala je Marina.

Poslednji pozdrav Milošu tada su uputili mnogobrojni pripadnici domaće estrade, odnosno sve ličnosti sa kojima su godinama Marina i Futa sarađivali, među kojima su bili Vesna Zmijanac, Haris Džinović, Svetlana Ceca Ražnatović, Ana Nikolić, Aca Lukas, Saša i Dejan Matić, Džej Ramadanovski, Dragana Mirković, Nataša Bekvalac i mnogi drugi.

Marina Tucaković i Futa Radulović imaju još jednog, starijeg sina - Milana, zvanog Laća. On se bavi komponovanjem, aranžiranjem i pisanjem tekstova, a i tvorac je Cecinog hita "Autogram", koji je napisala njegova majka.

