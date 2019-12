ČUPANJE ZA KOSU, TEŠKE UVREDE, PRELJUBA Sandra Afrika progovorila o svađi sa Miletom, a u sve je uplela Marinu Tucaković

Pevačica Sandra Afrika na početku svoje karijere sarađivala je sa Miletom Kitićem prativši ga kao igračica na njegovim nastupima širom regiona i dijaspore, a nakon toliko godina i mnogih spekulacija pevačica je odlučila da napokon progovori i stavi tačku na priče.

Iako je saradnja bila uspješna, njih dvoje su je naglo prekinuli zbog Sandrine odluke da napravi nešto svoje i započne pevačku karijeru. Spekulisalo se i da su pevači i tada njegova igračica bili u emotivnoj vezi, a da je pravi haos nastao kada je Marta Savić sve to saznala.

Afrika je sada, posle toliko godina, rešila da progovori na temu o raskidu saradnje s Kitićem i razrešila mnoge sumnje, pa između ostalog i to da ju je Marta Savić svojevremeno čupala za nadogradnju.

"Nije istina. Niko nikog nije čupao. Jednostavno, putevi su nam se razišli. Ja sam radila sa njim i u nekom periodu sam snimila svoju pesmu i prosto otišla iz te priče. Počela sam da gradim nešto svoje. Ništa od toga nije istina. Niko nikom nije pretio, niti ona meni, niti sam ja nekome", otkrila je Sandra.

Afrika je otkrila i koji je to Miletov gest najviše uvredio.

"Ja sam samo bila uvređena na tom početku kad on meni nije pomogao u tome nekom smislu. Meni nije trebala finansijska pomoć, niti ništa tome slično, nego prosto da me najavi kod Marine Tucaković, pošto je ona meni pisala pesmu “Afrika”, a oni su bili super tada, da me najavi samo, da je zove i da kaže da ću ja da dođem i da želim pesmu. Prosto je lakše. To je pet minuta razgovora i sto dinara kredita, ali to nisam dobila, tako da sam se jedino na to naljutila", objasnila je Afrika.

Sve ovo naljutilo je pevačicu jer, kako ona kaže, Mile je i te kako znao da bude kulturan i fin kada mu je trebala njena pomoć.

"Jer ja kad sam mu trebala, i te kako je umeo da bude fin i kulturan i da zove moju mamu jer sam ja bila maloletna za pasoš da se završi što pre i za svašta nešto, tako da me je to malo uvredilo, ali nije bilo nikakve svađe", rekla je pevačica.

Sandra je na kraju otkrila i kako bi se ponela prema njemu kada bi ga ponovo srela.

"Kad bih ga srela samo bih mu rekla “ćao”, kao što mu kažem na aerodromu kad ga sretnem", zaključila je Afrika.

