BIVŠI DEČKO SANDRE AFRIKE TOTALNO RASKRINKAO ZADRUGARKU: Ne zovu njega DOBRI TAJKUN za džabe, čovek je prva liga! A ta mala je SVE IZMISLILA!

Potresna ispovest Ive Grgurić tokom koje je zadrugarka lila suze po rijaliti imanju privukla je ogromnu pažnju javnosti. Ona je svojevremeno ispričala kako ju je "dobri tajkun" iz Hrvatske, Marijan Šarić, zlostavljao te da je živela u njegovom zatočeništvu.

Tim povodom, međutim, oglasio se i Aleksandar Moskovljević Mikiša, bivši dečko Sandre Afrike, koji je upućen u ovu priču i koji vrlo dobro poznaje Šarića. On tvrdi da biznismena ne zovu "dobri tajkun" bez razloga, te da je prva liga od čoveka. Takođe on je, kako se navodi, istakao da je siguran da je Iva Grgurić sve izmislila.

"Marijana sam upoznao baš davno, kao i celu njegovu porodicu. Ljudi su za primer, uvek su mi pomagali, kad god mi je nešto bilo potrebno, izlazili su mi u susret. Istina je da nam je ustupio svoju luksuznu vilu za snimanje, kao i svoje automobile, baš nam je izašao u susret", rekao je on i dodao da se sve to dogodilo pre pet godina, na snimanju jednog spota.

"Zaista samo reči hvale imamo i Sandra i ja za tog čoveka, nikad me nije ni za šta odbio! Pa ne zovu njega džabe 'dobri tajkun', čovek je prva liga, veliki gospodin", nastavio je Mikiša pa dodao da pouzdano zna da je Iva Grgurić izmislila priču o zlostavljanju.

"Ispratio sam ta dešavanja u ''Zadruzi''. Ta mala je sve to izmislila, u to sam siguran. Gospodina Šarića poznajem vrlo dobro i pouzdano znam da to nije istina", zaključio je on.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Printscreen

Kurir