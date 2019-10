SANDRA AFRIKA JE OD MARIJANA DOBILA NA KORIŠĆENJE VILU OD 10.000.000 EVRA: Iva Grgurić sve laže, on je gospodin, a ne MUČITELJ!

Sandra Afrika i Iva Grgurić nemaju apsolutno ništa zajedničko osim uspešnog biznismena Marijana Šarića iz Hrvatske.

Ovaj moćnik, koji je mesecima bio u vezi sa starletom iz „Zadruge“, o čemu je Kurir prvi pisao, finansirao je i pevačicu. Naime, njih dvoje upoznao je Sandrin bivši dečko Aleksandar Moskovljević Mikiša, koji sada tvrdi da je Marijan veliki gospodin, a ne mučitelj, kako ga je Grgurićeva predstavila u „Zadruzi“.



- Gospodin Marijan je veliki čovek. Dok smo Sandra i ja bili u vezi, izašao nam je u susret i dao vilu od 10.000.000 evra u Hrvatskoj i „ferari“ za potrebe snimanja spota. Često smo išli kod njega i odgovorno tvrdim da je to najveći džentlmen u toj državi. Nema kome nije pomogao i izašao u susret - smatra Mikiša.

foto: Damir Dervišagić

- Ko bi ti dao vilu od 10.000.000 evra da u nju uvedeš deset ljudi i snimaš spot. Čisto sumnjam da je tačno to što ova devojka u „Zadruzi“ priča. Verujem da joj je pomogao, ali ne i to da ju je držao zatvorenu. Pevala sam kod njegovog sina u diskoteci u Zagrebu i nikad problem nisam imala - nadovezuje se Sandra.

foto: Sonja Spasić

Podsećanja radi, ovako je Iva biznismena ogovarala u „Zadruzi“.



- Ugradio mi je kameru u dnevnu i spavaću sobu, imao je listu mojih poziva. Slao je ljude da me proveravaju. Sav novac koji sam dobijala bio je bezvredan! Godinu i po dana bila sam zatočenik u zlatnom kavezu, a onda mi je ušao u stan s trojicom. Jedan me je uhvatio za vrat i nabio mi glavu u zid, izbacili su me iz stana bez ičega.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić Foto: Dragana Udovičić,Sonja Spasić,Privatna Arhiva

foto: AMG

