TARA IMA CRNO NA BELO DA SE IVA BAVI PROSTITUCIJOM?! Dobri tajkun na nju je dao čak 81.000 €, ali to joj nije bilo DOVOLJNO: Šok poruke je RASKRINKALE! Ona košta 250 €!

Tara Simov i Iva Grgurić zaratile su u "Zadruzi 3" zbog Tarinih tvrdnji da se Grgurićeva bavi prostitucijom, te da usluge naplaćuje 250 evra. Iva je na sve načina pokušavala da svojim cimerima da do znanja da, kako se navodi, ona nije prostitutka nego sponzoruša, međutim Tara ju je sve vreme "poklapala" izvesnim dokazima od prijatelja koje nije imenovala da se ona i pored "dobrog tajkuna" i te kako bavila najstarijim zanatom.

Hrvatski tajkun Marijan Šarić na Ivu je, navodi se, ukupno dao 81.000 evra, ali to joj je izgleda bilo malo. Tara svoje dokaze čuva na Vajberu i čim joj se ukazala prilika - sve je ispričala.

"Tvrdim da je Iva prostitutka! Nekoliko mojih drugova iz Hrvatske javilo mi se pred ulazak u rijaliti, rekli su mi da su joj platili 250 evra za se*s. Poslali su mi prepisku sa njom preko Vajbera ukojoj sve to dogovaraju. Imam konkretne dokaze za ovo što pričam", kazala je Tara u "Zadruzi".

Ona se zatim obratila cimerki i rekla joj da je najobičniji šljam, a da od sebe pokušava da napravi žrtvu.

"Ti si dno dna! Iskoristila si čoveka u invalidskim kolicima, a uporedo si imala i klijente. Zašto nisi pobegla od Šarića ako te je psihički zlostavljao? Zbog para", rekla je starleta, a zatim dodala: "Pisala si mojoj druarici Soraji Vučelić kako bi volela da se družite i kako maštaš da živiš na visokoj nozi kao ona. Za razliku od tebe, Soraja sama sebe izdržava, a ti si obična kurva!"

Iva je odmah skočila i najavila tužbu protiv Tare zbog klevete. Zatim je pokušala da se nevešto opravda za to što je bila u vezi sa 40 godina starijim biznismenom, koji je oženjen i ima četvoro dece.

"Možete za mene da kažete da sam sponzoruša, ali ne i prostitutka! Od Marijana nisam mogla da odem jer nisam imala gde, a nisam želela na ulicu. Nije poklanjao milione, pa da sam mogla da iznajmim stan. Davao mi je džeparac, oko 150 evra dnevno. To mi je bilo za hranu, kao i da kupim nešto sebi. Deo sam odvajala i za majku", ispričala je Grgurićeva.

Hrvatski biznismen, medutim, demantuje da je finansirao Grguricevu i kaže da su se upoznali na njenu inicijativu.

"Izdajem stanove po Zagrebu, a nju je doveo neki lik Mateo i platio za dve godine unapred 8.000 evra. Ispod tog stana je kafić koji drži moj sin, ona me je pitala: 'Susedu, je l možemo da popijemo kafu?' Popili smo je i to je to. Posle me je pozvala i kazala kako je Mateo maltretira i da hoće da je izbaci iz stana. Pošto je ispričala da dolazi iz neke sirotinje, bilo mi ju je žao, pa sam joj ponudio drugi. Potom mi se požalila da ima zdravstvenih problema, preporučio sam joj ginekologa. Imala je HPV virus, otišla je na hitnu operaciju. Sa njom ništa nisam imao baš zbog toga!" istakao je Marijan Sarić.

