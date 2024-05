ŽELJKO OBRADOVIĆ OTKRIO TAJNU PREOKRETA: Evo BEZ KOGA će Partizan morati u FINALU!

Košarkaši Partizana su savladali Budućnost u majstorici polufinala ABA lige rezultatom 100:86, te će tako braniti titulu osvojenu prošle godine.

Crno-beli su gubili na poluvremenu, ali su našli način da preokrenu meč.

Željko Obradović je bio zadovoljan.

- Čestitke mojim igračima. Očekivano, majstorica na visokom nivou. Budućnost je u prvom poluvremenu igrala dobro uz visoke procente šuta. Pričali smo o tome da moramo popraviti energiju u odbrani, ali i pametnije u napadu. Ključne stvari dogodile su se kada su oni poveli osam razlike, mi smo uspeli da napravimo rezultat 94:75. To je parcijal od 19 poena prednosti za nas. Tako je okrenuta utakmica, sve je izgledalo tečnije, probali smo da menjamo odbranu i da ih usporimo sa zonskim presingom i na kraju ja mislim zasluženo pobedili.Impozantna brojka preko 15 hiljada navijača, hvala svima, na nama je da se odmorimo i spremimo za finale. Partizan je odbranom došao do pobede. - Pokušavali smo da budemo agresivni na sve, ali posebno na Makinliju Rajtu, koji je njihov jako važan igrač. Uspevali smo u tome. Bila je jedna situacija kada su dva igrača imali loptu ruku, pa im je ispala. Rekao sam im da je bolje da dvojica na lopti izgube loptu, nego da nema nijednog na skoku. Igrali smo najagresivnije na njihovom kreatoru i to nam je dalo dobar rezultat.

Ja sam i u najavi ove utakmice pozivao navijače na fer i sportsko navijanje. Mogu samo da nastavim da se ponašam kako se ponašam otkad sam došao. Nikada nisam davao nikakve druge izjave osim onoga što osećam duboko u meni. To je košarkaška utakmica, igramo protiv velikog rivala pred njihovim navijačima. Imamo iskustvo, znamo koliko je to teško, ali na nama je da izađemo na parket i budemo koncentrisani na igranje košarke. Biće crno-beli oslabljeni u finalu.

- Mislim da ni Balša Koprivica ni Ognjen Jaramaz ne mogu da nam pomognu. Povređeni su i to je tako - zaključio je Željko Obradović.

