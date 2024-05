"NOVAKU TADA NIKO NIJE REKAO DA NIJE PATRIOTA" Legendarni košarkaš ZAGRMEO o Jokiću i nastupu za Srbiju: Čuo sam izjavu...

Košarkaši Denvera ispali su u polufinalnoj seriji Zapadne Konferencije od Minesote čime je sezona u NBA ligi za Nikolu Jokića završena. Uporedo sa završetkom utakmice u srpskoj košarkaškoj javnosti se već glasno priča o tome da li će Jokić igrati za reprezentaciju na Olimpijskim igrama ovog leta.

"Džoker" je dobio pitanje od novinara na šta je odgovorio kratko "ne znam prijatelju, moram da razmslim". To je samo produbilo debatu o tome da li Nikola treba da se moli da igra za selekciju sa državnim grbom ili bi trebalo da se pusti da razmisli, pa da sam odluči.

foto: Starsport

Da bi bolje razumeli situaciju momka iz Sombora i sagledali sve okolnosti pozvali smo nekadašnjeg reprezentativca Srbije Ratka Vardu da nam sa stručne strane objasni ono što prati Jokića.

- Video sam Nikolinu izjavu, ali teško da je ta izjava merodavna, jer je u nezgodnom momentu. Ispao je sa Denverom, očekivao je da prođe kao i svi mi. Očigledno je da su uticale i emocije i ispažnjenost posle utakmice. Mislim da pitanje novinara posle te utakmice nije bilo na mestu - počeo je Varda.

Ističe da treba razumeti Jokićevu situaciju i napornu sezonu koju je imao i da mu ne treba suditi.

- Mislim da su drugačije uloge u nekim situacijama. Ja sam uvek igrao za reprezentaciju, jer sam se osećao lepo i prijatno u tim trenucima, ali nisam imao toliko teške sezone kao on. Pričamo o momku koji je već nekoliko godina unazad glavni igrač jednog od najboljih klubova NBA lige. Kakvi god da su njegovi planovi to on mora da kaže - rekao je bivši igrač Detroita.

foto: Printscreen

Poslednjih nekoliko godina je postala sve češća praksa da igrači posle sezona preskaču igranje za reprezentaciju što je dalje povuklo debatu da se izgubio taj osećaj privrženosti nacionalnom grbu. Bivši igrač Partizana ipak misli da su svi sadašnji reprezentativci velike patriote.

- Ja mislim da su svi momci tu velike patriote. U svakom poslu koji radite dolazi do zasićenja. Bilo koji posao da se radi uzima se odmor. Tako i u košarci ako se ne uzima pauza dolazi do zasićenja. Svi porede Jokića i Dončića. Međutim, Luka nikad nije došao toliko daleko kao Jokić, sad jeste, ali Nikola dolazi konstatnto do polufinala ili finala konferencije.

foto: Starsport

Normalno je da dođe do povreda kad je tako. Telo nije mašina. Čak i mašina kada dođe do određenog broja radnih sati mora da ide na remont. Mislim da mi kao javnost moramo da imamo razumevanja za te odluke. Da li je Nikola, Vasa ili Bogdan niko od njih nije manje patriota. Najveći ambasadori Srbije su Jokić i Novak Đoković.

Novak je isto igrao dva, tri puta Dejvis kup pa mu niko nije rekao "ee nije patriota". Jokić je najbolji na svetu i nijedno Svetsko ili Evropsko to ne može da promeni - jasan je bivši igrač Partizana.

Orlovi u Pariz idu sa velikim očekivanjima, kao i svi Ratko je naviknut na sjajne rezultate gde se uspehom samo smatra medalja.

foto: Starsport

- Ja sam naviknut kao i svi. Ovi stariji još od 1995. godine pa na ovamo su nas navikli na uspeh. Sve što nije medalja je neuspeh. Prošle godine se pokazalo, pričalo se da nećemo ući u četvrtfinale, a mi smo umalo uzeli prvo mesto. Pričalo se da je Jokić izdajica i ostalo. Mislim da je naše pamćenje plitko. Mi nikad ne bi ni otišli na to Svetsko da nije bilo Nikole. Protiv Grčke i Turske u kvalifikacijama. Pre toga smo gubili od Belgije i Letonije. Ajde da budemo realni mi ne bismo ni otišli na prvenstvo da nije bilo tog čoveka - istakao je osvajač zlatne medalje sa Jugoslavijom na Evropskom prvenstvu 1998. godine.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

01:51 KUZMANOVIĆ O JOKIĆU