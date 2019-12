REKLA JE DA IDE U RIJALITI DA SE OPERE, A VIDITE JE SAD! Mitrova razočarala Ljubu Pantović: Devojka se uhvatila KLOŠARA!

Dragana Mitar i Vladimir Tomović svakodnevno svojim odnosom prave lom po "Zadruzi". Iako se nećkala, đetić je uspeo da ukrade poljubac, a to je dramu prenelo i van zidova rijaliti kuće.

Ljuba Pantović veoma je razočarana zbog Draganinih postupaka.

"Katastrofa! Ja sam stvarno bila super sa Draganom u prošloj Zadruzi, ali mi se ovo uopšte ne sviđa! Još je rekla kako ulazi da se opere, a sad radi 10 puta goru stvar! I još se uhvatila za tog klošara, da ona pristane na to da bude jedna od milion, da bude slepa kod očiju, da ne vidi da on sve to radi zbog kadra! Jedino mogu da razumem da i ona to radi zbog kadra, mada treba nekad imati limit jer se neke stvari ne rade ni zbog kadra, ma nizašta na svetu. Ovim postupkom me baš razočarala, ne mogu da verujem", izjavila je Ljuba, a onda se i osvrnula na učešće čuvenog gospodina Torte u "Zadruzi".

"I taj Torta, svi mi znamo šta se pričalo o njemu i njoj, i sad on tamo sedi u jednom ćošku, a ona se tamo vata i svašta radi, strašno, stvarno to nisam očekivala od nje. Glupo je pitati njih u kakvom su odnosu kad svi znamo to. Drugo je da je to neka druga priča, pa su oni ušli i treba da se dogovaraju šta će i kako će, to je stara priča i jasno se zna u kakvom su odnosu. On mi deluje pogubljen, izgubljen, ali okej, mada ne mogu da kažem da mi je okej što se rade neke stvari. Sve mi je to poprilično glupavo", zaključila je Ljuba.

