MILAN JE OPASAN, ALI ONA JE JOŠ OPASNIJA! TREBA JE SKLONITI! Severina kreće u borbu za SINA! NJENE REČI UBIJAJU

Severina Kojić (47) izgubila je spor sa Milanom Popovićem (54) u vezi sa starateljstvom nad sinom Aleksandrom. Sudija Tea Golub je 28. novembra u Opštinskom građanskom sudu u Zagrebu donela privremenu meru kojom se određuje da dete živi sa ocem Milanom, koji će brinuti o njegovom zdravlju i obrazovanju, dok adresa na kojoj će dečak živeti nije navedena, što je pevačicu dodatno potreslo. U ispovesti koju je dala hrvatskim medijima, Severina je otkrila kako se oseća nakon svega.

"Sudija Tea Golub nije prihvatila nijedan dokazni predlog koji su izneli moji advokati, pa ni kad je socijalna radnica i sama u svom iskazu priznala da dete nije videla dve godine, ali je uvažila njene preporuke. A ona je inače zatvorila advokatsku kancelariju i sama se ponudila centru za socijalnu rad u Maksimiru da radi na tom slučaju", kaže Severina Kojić, koja nije očekivala da dete pripadne Popoviću.

foto: Dragan Kadić

"Sve sam očekivala, ali ovo nisam. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog poslednjeg ročišta, i to iščekivanje odluke je bilo najgore. Ali sada me više ničega nije strah. U životu sam doživela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, retko zbog sebe. Ali to je život i ovo je takođe jedno veliko iskušenje, koje ću svakako izdržati jer sam mom detetu potrebna onakva kakva jesam, a ja sam dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to šta piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je ono Tito rekao: „Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim", rekla je Severina Kojić.

- Milan Popović je u protekle četiri godine uposlio nekolicinu ljudi iz svih sektora, takozvane prašinare, i preduzeo je sve, od praćenja do PR-ova čiji je zadatak bio da ga dobro pozicioniraju u javnosti. Rekao je da se sa mnom bavi pet sati dnevno. Shvatate li o kakvom se čoveku radi? On je opasan, ali je sudija Tea Golub još opasnija i treba je smeniti - rekla je Kojićeva bez dlake na jeziku.

foto: Dragana Udovičić, Dado Đilas

- Nemojte pisati da plačem - rekla je ona.

- Strašno je to. Zamislite šta bi tek bilo da nikada nisam poštovala odluke suda. Kad je Milanu Popoviću bilo određeno da svakog drugog vikenda može da viđa sina kad je Aleksandar imao tri godine, on se pet meseci nije pojavljivao. Meni su tada u centru za socijalni rad na Črnomercu savetovali da pokrenem postupak i da mu oduzmem starateljstvo. Međutim, ja sam smatrala da nemam pravo da to uradim svom detetu i svaka sudska odluka je bila ispoštovana s moje strane. Kad je nakon pet meseci prvi put došao, Aleksandar nije hteo da ide s njim, a ja sam ga sat i po pripremala za taj susret. Kupila sam mu igračku i to je sve dobro prošlo. Pre toga ga pet meseci nije bilo. Sedeo bi u „Esplanadi“, a Aleksandar je imao pripremljen koferčić i kad njegov otac ne bi došao, ja bih mu govorila da se pokvario auto, avion... Prvih godinu dana ga uopšte nije video. Nije čuo njegovo prvo oglašavanje, nije video kad je prohodao, nije želeo da dođe na krštenje. Kad sam ga videla kako daruje inkubatore nekoj drugoj deci, meni je bilo strašno. On je znao da me to boli. Ali ja sam uradila jednu odličnu stvar jer sam pobegla iz takvog odnosa - kaže Severina.

foto: Printscreen/N1

Komunikacija između nje i Milana Popovića, kako je rekla, odvija se isključivo mejlovima, pa je tako bilo i na dan kad je sud doneo odluku da njihov sin živi s ocem, koji je nakon toga insistirao da mu već iste večeri doveze sina na zagrebačku adresu.

- U presudi nigde ne piše na kojoj će adresi živeti. On mora biti na Kipru jer tamo plaća porez, ali sve to za sud nije bilo bitno - kaže Severina.

Milan je u četvrtak izjavio da će sa sinom živeti u Zagrebu i demantovao da je za dete pribavio drugo državljanstvo, srpsko.

foto: Nebojša Mandić

- Ne, ja mu tu saglasnost nisam dala. Znam da je napravio srpski pasoš. On mi ga je predao kad je došao nakon pet meseci, kad je sve to sa detetom počelo. Rekao mi je da je to sve uradio legalno i da kad država Srbija nekome dodeli državljanstvo, ta osoba može dobiti i pasoš. Tada nisam razmišljala o tome. On je u Srbiji pokrenuo postupak da mi se oduzme starateljstvo. Sudija Tea Golub, kao što je poznato, u presudi nije napisala gde će Aleksandar živeti s ocem. On je na dan kad se u školi „Matija Gubec“ dogodio incident bio na Kipru i nije mogao doći po dete, a mom suprugu, koji je bio na listi onih koji mogu doći po dete, to su zabranili, iako sam imala sudsku odluku da mogu da samostalno upišem dete u školu. Ja sam na tu listu stavila sebe i supruga. Inače, ove je godine ta „pick u“ lista sužena na četiri osobe, pa su druge mame komentarisale da je to „Milanova lista“. Meni se zamera što nisam došla na vreme po dete u školu, a sudija Tea Golub je sama rekla da ona svoje dete sedam godina nije vodila u školu i dolazila po njega. Kad mom suprugu i očuhu mog sina nisu hteli predati Aleksandra, učiteljica mu je rekla da zove Milana Popovića, kao da je to njegova škola. Od sina sam saznala da je „tata napravio novo igralište i pokvario staro, koje je on voleo“ - objašnjava Severina.

Na pitanje da li je u komunikaciji sa Milanom koristila teške reči, pevačica kaže:

- Mnogo ranije, pre svakog nastupa sam od njega dobijala mejlove, ali sam u to vreme bila koncentrisana isključivo na Aleksandra. Ja nisam bila ta koja je pucala, ovde se celo vreme zna ko puca. Kad je Aleksandar imao dve godine, tačno se sećam jer ga je čuvala moja rođaka u parku, bio je 7. maj, praznik Svetog Duje, njega su slikala trojica ćelavih muškaraca. To sam prijavila policiji. Prošle godine mi je rekao da je čuo da će izaći moje gole slike. I one su izašle, a on je na televiziji rekao da je to strašno i da bi on to sprečio da je znao. Govorila sam mu da će mu biti žao što je propustio neke stvari u Aleksandrovom životu. Ja sam se za sve u vezi s njim morala izboriti sudskim putem. To što on radi, naprosto, muškarac ženi ne radi.

Muzičkoj zvezdi zabranjeno je da na svom Instagram nalogu objavljuje fotografije sina Aleksandra, a kako ona kaže, to je najveća besmislica.

- Ja sam pre svega ponosna na svoje dete. Mesi objavljuje slike svoje dece na Instagramu, ili Luka Modrić, a meni je sudskom odlukom zabranjeno da na Instagramu objavim fotografiju sa sinom koji se smeje jer nekoga to boli, ali eto. Meni ne treba slava, mene svi znaju 30 godina i znaju me duže nego što traje garnitura pojedinih ljudi u ovim institucijama koji su dozvolili da se ovo dogodi. Ja jesam poznata, ali sam to postala zbog onoga što radim i volim to što radim, kao što to rade i Novak Đoković i Mesi, koji takođe imaju decu i s njima se pojavljuju i u javnosti. Ali na mene se gleda drugačije - rekla je ona.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Alo/Foto Kurir

Kurir