EVO ZAŠTO JE SEVERINA OSTALA BEZ STARATELJSTVA: Igor nagovarao pastorka da pobegne iz škole!

Severina Kojić je, po svemu sudeći, izgubila starateljstvo nad sinom Aleksandrom, kojem je od prošle nedelje zvanično staratelj otac Milan Popović, zbog nepoštovanja suda, zanemarivanja obaveza prema školi koju pohađa njen sin, ali i odbijanja saradnje sa biznismenom, a u konačnoj odluci veliku ulogu odigrao je i nesmotreni postupak njenog supruga Igora Kojića.

To su neki od navoda iz presude u čiji uvid je imala redakcija Kurira. Okidač je incident koji se dogodio 11. oktobra 2019, kada je Igor nagovarao dečaka da pobegne iz škole.

- Severina je bila dužna da dođe po dete u školu. Umesto nje, po dete je tada došao očuh Igor. Iako su Severina i Milan postigli dogovor o tome ko umesto njih može da preuzme dete, pevačica taj dokument nije potpisala. Njen suprug je insistirao da preuzme Aleksandra, iako ga je dežurna učiteljica obavestila da to po aktuelnoj, takozvanoj pick-up listi mogu učiniti samo roditelji.

Kada mu nije uspelo da uzme dete, umesto da zatraži mirno rešenje, najbolje u interesu deteta, Igor je izašao iz škole i otišao do učionice u kojoj se nalazilo dete. Tada mu je kroz prozor poručio da ne sluša učiteljice i da pobegne rečima: „Ne boj se nikog, Aleks, uzmi jaknu i beži, slobodno beži odavde! Ne mogu ti ništa, beži!“ Upravo nakon tog postupka, dečak se uznemirio, rasplakao i pokušao da pobegne iz škole. Policija je intervenisala, a Popović je putem mejla dao saglasnost da Kojić tada preuzme dete - navedeno je između ostalog u presudi.

Interesantno je i to da je Kojićeva, koja je školi poslala mejl da je sprečena da dođe po dete jer je povređena, nakon incidenta sama došla u školu kako bi uzela ranac od sina. Međutim, nije mogla da ga preuzme jer joj je rečeno da su prostorije u kojima se torba nalazi zaključane.

- Nakon što su došli kući, videla je da je dete istraumirano, a ono je ispričalo šta su mu sve učiteljice radile i govorile, kako su ga vukle i potezale za ruku i stomak, kako se preplašio jer je mislio da će ostati zaključan sam u školi i izrazio želju da više ne ide u tu školu. Dan posle se dete žalilo da bolove u ruci, pa ga je odvela na pregled u bolnicu i priložila nalaz. Milana je mejlom obavestila da je Aleksandar istraumiran i pitala ga je šta da rade, ali je on optužio nju i dete da lažu. Nakon toga, D. Majić je pregledao dete i zakazao termin psihološke obrade, ali joj nalaz nije dostavio jer mu se u međuvremenu obratio Popović i pretio mu - navedeno je u sudskom dokumentu.

Takođe, pevačica je sudu zamerila što nijedan njen dokaz protiv Popovića nije usvojio. - Tužilja je navela da je Aleksandar nakon povratka s letovanja na Kipru, gde je boravio sa ocem, rekao da ga je Milan tukao i da ga ja nakon udaraca pola sata bolela glava, te da je to prijavila. Takođe, Aleksandar nije odbijao da ide kod oca jer se u njegovoj kući nalaze razne igračke, te da je u to vreme koje provede kod Popovića dete neopterećeno i posvećeno samo zabavi - stoji u presudi, gde se navodi i majčina tvrdnja da je otac navodno manipulisao detetom tako što mu nije dozvoljavao da igračke iz očeve kuće ponese kod majke.

Sud nije prihvatio Severininu tvrdnju da dete kod oca nema naviku učenja i izvršavanja obaveza, budući da iz škole tvrde da je saradnja s ocem u potpunosti ostvarena, da je on redovno odlazio na roditeljske sastanke i informisao se o svemu.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Popovićem, ali i Kojićkom, međutim, nijedno od njih dvoje nije odgovaralo na naše pozive.

