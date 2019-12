BRENIN SIN OTKRIO ŠTA SE KRIJE IZA ODLUKE DA SE PRODA GRAND! Porodici je ovo sada prioritet!

Nakon brojnih natpisa o tome kako su Lepa Brena i Saša Popović prodali "Grand", Stefan Živojinović koji se, kako kaže, u to nije mnogo mešao, objasnio je pak šta se zapravo krije iza ove velike odluke. Kako Alo prenosi pisanje Sveta, porodici su sada privatni poslovi postali prioritet, a Popović zasigurno ostaje "savetnik i kao neko ko će tu učestvovati."

Podsetimo, vest o prodaji preostalih 49 procenata "Grand produkcije" odjeknula je sredinom novembra. Čuveni dvojac, kako je Kurir otkrio, na ovaj način ukupno je zaradio još 15 miliona evra, koliko su inkasirali i pre pet godina. Celokupna transakcija kupoprodaje biće završena do kraja ove godine.

"Nisam se puno mešao u to. Popović sigurno ostaje kao savetnik i kao neko ko će tu učestvovati. Koliko ima finansijske dobiti, toliko on to voli da radi, 'Zvezde Granda' ga čine emotivno srećnim. A mi nastavljamo dalje, imamo svoje privatne poslove koji su nam prioritet. Jedan od poslova nam je vinarija i vino koje proizvodimo", ispričao je Stefan, pa nastavio: "Viktor i ja smo ušli u posao sa našim kumom i od stare vinarije smo napravili internacionalni brend. Imamo planove da se širimo na američko tržište. Dobili smo nagradu za najbolje belo vino u Srbiji, kao i za roze", zaključio je on.

