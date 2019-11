SAŠA POPOVIĆ POSTAO PENZIONER: Direktor Granda ispunio starosni uslov ali i dalje ostaje na FUNKCIJI

Saša Popović je od 1. novembra i zvanično postao penzioner, otkriva Kurir.

Direktor i suvlasnik „Grand produkcije“ u aprilu je napunio 65 godina, što znači da, po zakonu, nije bilo prepreka da preda zahtev Fondu PIO za odlazak u penziju.

Odgovor nadležnih stigao je nedavno, a u njemu je pisalo da je Popović ispunio sve neophodne uslove. Kako smo saznali od ljudi iz Sašinog okruženja, on nema nameru da se povuče iz posla, već će i dalje ostati na istoj poziciji.



- Ne znam koliko je tačno imao staža, ali znam da je penzionom fondu plaćao doprinose odavno, još pre nego što je osnovao „Grand produkciju“ sa Brenom i Bobom. Pretpostavljam da ima više od 35 godina radnog staža. Ta penzija njemu ne predstavlja nešto posebno u materijalnom smislu, jer je on finansijski obezbeđen. Dosta je prihodovao od prodaje paketa akcija „Granda“ strancima, a još uvek zarađuje pozamašne svote novca jer i dalje poseduje manjinski udeo u kompaniji - kaže naš izvor.

Koliku će penziju dobijati Popović, nije poznato, ali to će sasvim sigurno biti pristojna suma.

- Po pravilu i zakonu, ljudi koji su radni vek proveli na vodećim pozicijama primaju penzije od 80.000 do preko 100.000 mesečno, ali ja ne znam koliko će Saša dobijati. To zavisi od toga koliko je radnog staža skupio, kao i na koji način je pre osnivanje „Granda“ uplaćivao doprinose. Ako je tada plaćao paušalan iznos, onda mu je penzija sada znatno manja - dodao je naš sagovornik.

Pozvali smo pres-službu „Grand produkcije“, koja je potvrdila naša saznanja.

- Saša Popović je ostvario pravo na svoju zasluženu penziju, ali to ništa neće promeniti kada je reč o njegovim poslovnim i kreativnim aktivnostima, budući da ostaje na čelu „Granda“ - piše u saopštenju ove kuće.

Po pitanju povlačenja iz posla, Popović je često menjao mišljenje. Tako je 2015. rekao da planira da ode u penziju, jer je već 42 godine u poslu, i da smatra da je to sasvim dovoljno. Ali pre nekoliko meseci izjavio je da od toga nema ništa.

- Ne idem u penziju, šta ću? Šta da radim? Rano je za mene - rekao je Saša u junu.

Odmor na moru

PRVE PENZIONERSKE DANE PROVODI U OPATIJI Na moru će krckati penziju... Saša uživa u Opatiji, a letos je tamo ugostio i Jelenu Karleušu sa porodicom foto: Instagram Udata za penzionera, ali i milionera... Suzana Jovanović foto: Instagram Već je poznato da Popović ima kuću u Opatiji, u koju često odlazi tokom godine. I sad je tamo. Iskoristio je pauzu u snimanju emisija „Zvezde Granda“ da se izoluje od posla i javnosti. foto: Instagram U njegovom luksuznom primorskom domu ove godine bila je i Jelena Karleuša sa suprugom Duškom Tošićem i ćerkama i, zahvaljujući njoj, mogli smo da vidimo na slikama kako izgleda Sašina kuća, kao i brod koji je nedavno kupio.

IMA IH POZNATI PENZIONERI

Primaju penziju, ali i zarađuju foto: Kurir Dugačak je spisak javnih ličnosti koji su godinama unazad zvanično penzionisani, ali i dalje su aktivni i rade poslove po kojima su postali poznati. Među njima su Lepa Lukić, Merima Njegomir, Maja Odžaklijevksa, Eva Ras, Mira Banjac, Vlasta Velisavljević, Miroslav Ilić, Slađana Milošević, Seka Sablić i mnogi drugi.

