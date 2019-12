ZVEZDA REALA SAD MUVA VELJKOVU BIVŠU?! Evo šta je fudbalera oduševilo kod lepe manekenke Dragane, zaboravio Sofiju odmah

Luka Jović (21) načisto je odlepio za bivšom devojkom Veljka Ražnatovića, manekenkom Draganom Banić (27)! Kako fudbaler Real Madrida je još dok je bio u vezi sa Sofijom Milošević počeo da muva njenu koleginicu.

foto: Sonja Spasić

"Luka je upoznao Draganu preko prijatelja i odmah se oduševio. Razmenili su brojeve i počeli da se dopisuju. To njihovo muvanje je bilo baš u periodu kada je Sofija davala izjave za medije i pričala kako su Luka i ona ludo zaljubljeni jedno u drugo", započinje priču jedan od Jovićevih prijatelja.

"On se baš loži na manekenke. Kod Dragane mu se svidelo i to što je uvek bez šminke, prava prirodna lepotica. Uostalom, takva je i majka njegovog sina Davida, Andela Manitašević. Naš sagovornik ističe da je Jović, uprkos tome što je tako mlad zaradio milione, i dalje veoma stidljiv.

"Sa Draganom se kasnije sretao i na nekim žurkama koje su organizovali njegovi prijatelji fudbaleri i tu su nastavili da se muvaju, ali se ništa konkretno nije desilo. Sve se svelo na dopisivanje i duge razgovore. Kada su devojke u pitanju, Luka je vrlo stidljiv i retko kada prvi krene u akciju. Do sada mu se nije desilo da startuje neku devojku i da je odmah iste večeri odvede u krevet. Upravo zbog toga ga sve devojke cene i poštuju", kaže izvor.

On dodaje da mu ni danas nije jasno šta je fudbaler Reala tražio sa Sofijom Milošević.

"Enigma mi je kako su se njih dvoje uopšte smuvali jer su dva potpuno različita sveta. Ona je vrlo drčna, a on voli smirene devojke. Dva meseca su bili zajedno i onda je to puklo. Luka se iznervirao što je ona javno govorila o njemu i njegovoj porodici. Posebno ga je pogodilo što je u novinama spominjala njegovu bivšu Anđelu, kao i njihovog sina Davida. Luka smatra da Sofija ne treba da priča o njegovom privatnom životu nikome, jer ni on sam to ne radi. Kada su raskinuli, on je došao u Beograd i svaku noć izlazio sa prijateljima. U jednom od provoda sreo se sa Sofijom, pa su ponovo proveli noć zajedno, tako da zaista ne znam u kakvim su sada odnosima", priča dobro obavešteni izvor.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Hit/Foto kurir/Pritnscreen/Facebook

Kurir