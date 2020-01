ŽELJKO JE BIO CENTAR MOGA SVETA, A JEDNOG NISAM BILA SVESNA DOK JE BIO ŽIV: Ceca o ranama koje suze ne leče 2 DECENIJE

Ceca Ražnatović je sa sinom Veljkom i ćerkom Anastasijom došla su na Novo groblje kako bi obeležila 20 godina od smrti Željka Ražnatovića Arkana.

Folk zvezda je donela cveće i zapalila sveće, dok je Veljko nosio korpu sa hranom, koju je podelio za pokoj duše vog oca. Posle opela, sveštenik je zamolio sve da otpevaju Očenaš. Anastasija nije mogla da obuzda emocije, pa si joj suze lile niz lice. Ceca je rekla da sećanje na pokojnog supruga nimalo nije izbledelo.

foto: Ljiljana Stanišić

"Željko je tu, i dalje je sa nama, on je prosto deo naše porodice i naravno da ću ga uvek pominjati. On i danas u mom srcu ima posebno mesto. Takva ljubav se više nikada u mom slučaju neće roditi. Željko je meni bio centar sveta i sve na ovoj planeti. To je rana koja nikad ne zarasta i svaki pomen na njega vraća me na trenutak kada smo bili zajedno", kazala je Ražnatovićeva i posle dubokog uzdaha nastavila: "Sada znam da tad nisam ni bila svesna koliko sam srećna. Suze u mom slučaju ne mogu da izleče duboke rane koje su ostale na mom srcu. Koliko je bila velika ta ljubav, toliko je posle nje ostala ogromna tuga".

foto: Nemanja Nikolić

Ceca je nedavno za Kurir rekla da pokojnog supruga nikada neće moći da preboli.

" Ta rana ostaje urezana za ceo život. Moja deca su ostala bez oca i to niko ne može da im nadoknadi. Bilo je mnogo pitanja, mnogo teških trenutaka, kao i situacija iz kojih sam mislila da nema izlaza. Ne prođe dan da ne pomislim na Željka i trenutak njegovog svirepog ubistva i stanja kojem sam ga zatekla - rekla je za Kurir Ceca, koja ne može da prihvati da pravda nije izvršena.Osećam se jako razočarano što ubica jos uvek nije izručen našoj državi. A sigumo se tako osećaju i druge dve porodice stradalih pored Željka. Ni posle dve decenije nismo saznali motiv ubistava ni ko stoji iza njega. Pogotovo boli sto znamo ubicu, koji jos nije smešten u zatvor", ispričala je Ceca za Kurir. Veljkova supruga Bogdana zbog trudnoće nije prisustvovala pomenu.

Sva u crnom Ceca je došla na groblje u crnini i nije skidala tamne naoča re. Nije se razdvajala od sina Veljka i ćerke Anastasije, a odmah do njih je bila i Arkanova ćerka Sofija, koju je dobio sa socijalnom radnicom dok je bio u zatvoru u Belgiji. Tu je, naravno, bila i Cecina sestra Lidija Ocokoljić sa suprugom Predragom. foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Željko Ražnatović Arkan je ubijen u beogradskom hotelu „Interkontinental“ 15. januara 2000. godine zajedno sa svoja dva prijatelja, Milenkom Mandićem Mandom i Draganom Garićem, dok je pucnjavu preživeo jedino Ljubomir Mihajlović. Za ubistvo je na 35 godina osuđen bivši policajac Dobrosav Gavrić, koji je 2012. godine uhapšen u Južnoafričkoj Republici.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Lj/S/Informer

Kurir