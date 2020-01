SINANOV SIN ZBRISAO: Rašid Sakić SLOMIO NANOGICU i pobegao iz kućnog zatvora! DRAMA!

Rašid Sakić (42), sin pokojnog pevača Sinana Sakića, pobegao je juče iz kućnog zatvora, u kom je zbog razbojništva bio od 14. avgusta prošle godine. Kako Kurir saznaje, on je polomio nanogicu, skinuo je i pobegao iz kuće u kojoj je boravio.

- U 5.40 sati juče sistem je registrovao oštećenje transmitera, to jest nanogice. Izlaskom na teret utvrđeno je da nije na adresi na kojoj izdržava meru i poverenik je odmah obavestio nadležni sud o tome - potvrđeno je za Kurir iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

Za problematičnim sinom legende narodne muzike policija je juče raspisala potragu, ali do zaključenja ovog broja Kurira on nije uhapšen.

Višestruki povratnik

Podsetimo, Rašid Sakić je višestruki povratnik, a poslednji put je uhapšen u januaru prošle godine zbog sumnje da je u centru Loznice s prijateljem Milanom C. (36) pretukao i opljačkao krojača Vladicu M. (34). Posle hapšenja određen mu je pritvor, u kom je bio sve do sredine avgusta, kada je prebačen u kućni zatvor s nanogicom. On je tada osuđen na sedam meseci kućnog pritvora.

- Protiv njega se vodi postupak zbog razbojništva, odnosno zbog sumnje da su opljačkali krojačku radnju. Navodno, pošto su uzeli sav novac koji su pronašli kod krojača, otišli su u obližnji kafić i naručili piće. Upravo u tom kafiću policija ih je i uhapsila - kaže izvor Kurira.

On navodi da posle određivanja kazne Sakić nije smeo da napušta prostorije kuće u kojoj je boravio bez odluke suda u Loznici.

Rašid je, inače, najstariji Sinanov sin i ima debeo dosije u policiji.

- Još kao maloletnik privođen je zbog nasilničkog ponašanja, pokušaja ubistva i iznude. Istim putem nastavio je i kada je postao punoletan. Privođen je tokom akcije „Sablja“ 2003. godine, a poslednji put je pušten iz zatvora sredinom aprila 2018, pošto je odslužio kaznu Višeg suda u Šapcu od 12 godina zatvora zbog pokušaja ubistva - objašnjava sagovornik Kurira.

Svako nosi svoj teret

Samo nekoliko nedelja pošto je njegov najstariji sin odslužio kaznu i izašao iz zatvora, Sinan Sakić preminuo je u junu 2018. u Beogradu. Navodno, pre smrti otac i sin uspeli su da izglade svoje odnose, iako je, dok je Rašid bio iza rešetaka, Sinan javno krivio sina zbog puta kojim je krenuo i isticao da treba da ispašta. U intervjuima je priznao da je sina u zatvoru posetio samo jednom.

- Rekao sam mu: „Svako neka nosi svoj teret, a ja tu neću da postojim. Ako ti nešto bude trebalo, ja ću ti dati, poslaću ti, ali ja više neću dolaziti“ - ispričao je tada Sinan.

Begunac VRAĆAJU GA IZA REŠETAKA Rašid Sakić, prema rečima sagovornika Kurira, mogao bi ponovo da bude vraćen u pravi zatvor. - Mera kućnog pritvora podrazumeva zabranu napuštanja mesta boravišta bez dozvole suda. S obzirom na to da je svojevoljno prekršio ovu meru i praktično pobegao, sud će mu najverovatnije odrediti pritvor, u koji će biti vraćen kad ga policija uhapsi - objašnjava sagovornik Kurira.

Kurir/J. Spasić, Lj. Stanišić/Foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

