SUZANA PREKLINJALA RANJENOG SINA DA SVE PRIZNA! Poludeću, sve reci policiji! Nikolin odgovor MAJCI sve ZAPREPASTIO

Nikola Perović (36), sin Suzane Perović i estradnig menadžera Vladimira Perovića, ranjen je na raskrsnici ulica Maksima Gorkog i Gospodara Vučića, u blizini kuće u kojoj živi. Pevačicin sin odbio je saradnju sa policijom, a majka ga je na sve načine molila da sarađuje sa policijom.

"Kada je policija došla u Urgentni centar kako bi uzela izjavu od njega, Nikola nije hteo da razgovara s njima. Rekao je samo: „Čuburci ne sarađuju s policijom“. Njegova majka Suzana je pokušala da ga urazumi, ali nije imala puno uspeha. Plakala je i molila ga da ne pravi problem i da kaže sve što je video, da kaže na koga sumnja, ali on to nije želeo. Stalno je ponavljala da ne može više da izdrži, da će poludeti, da ne razume zašto se sve to njoj dešava. Bila je u baš lošem stanju, ali njen sin nije želeo da joj olakša", rekao je izvor koji je otkrio da je Nikola posle ukazane pomoći pušten na kućno lečenje.

Suzana Perović nije želela za medije da komentariše incident u kojem je njen sin ranjen.

"Hvala vam na pozivu, ali nemam nikakav komentar na to", bilo je sve što je Suzana rekla.

Inače, Nikola je od ranije poznat policiji, a 2013. godine je završio u zatvoru. Tada je proglašen krivim u Prvom osnovnom sudu zajedno sa još šestoricom učesnika u pljački. Bio je osuđen na zatvorsku kaznu koju je izdržavao dok je njegova majka boravila na „Farmi“.

